Какого рода слова "латте" и "капучино": как правильно говорить
Украинский язык имеет четкие грамматические правила, но иноязычные заимствования часто создают путаницу. Особенно это касается названий кофейных напитков: латте, капучино, эспрессо, ристрето.
Какого они рода – среднего, женского или мужского? И как правильно употреблять их в речи? В деталях разбирался OBOZ.UA.
Общее название "кава" – существительное женского рода. Именно поэтому многим интуитивно кажется, что и названия отдельных напитков следует относить к женскому роду. Но на самом деле ситуация другая: грамматический род иноязычных заимствований определяется по форме слова, а не по его семантике.
Названия "латте", "капучино", "эспрессо", "ристрето" относятся к среднему роду, поскольку они заканчиваются на -о или -е и не имеют грамматических признаков мужского или женского рода. Употреблять правильно так:
- смачне лате;
- міцне еспресо;
- італійське капучино;
- солодке ристрето.
Слово "кава" – более старое заимствование, которое в украинском языке закрепилось как существительное женского рода. По форме оно склоняется как типичное слово на -а, что и определяет его грамматический род. Поэтому правильно говорить: "гаряча кава", но "смачне лате".
Поэтому в разговорной практике важно не смешивать грамматический род общего названия ("кофе") и названий напитков ("латте", "капучино").
