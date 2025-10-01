Какого рода слова 'латте' и 'капучино': как правильно говорить

Украинский язык имеет четкие грамматические правила, но иноязычные заимствования часто создают путаницу. Особенно это касается названий кофейных напитков: латте, капучино, эспрессо, ристрето.

Какого они рода – среднего, женского или мужского? И как правильно употреблять их в речи? В деталях разбирался OBOZ.UA.

Общее название "кава" – существительное женского рода. Именно поэтому многим интуитивно кажется, что и названия отдельных напитков следует относить к женскому роду. Но на самом деле ситуация другая: грамматический род иноязычных заимствований определяется по форме слова, а не по его семантике.

Названия "латте", "капучино", "эспрессо", "ристрето" относятся к среднему роду, поскольку они заканчиваются на -о или -е и не имеют грамматических признаков мужского или женского рода. Употреблять правильно так:

смачне лате;

міцне еспресо;

італійське капучино;

солодке ристрето.

Слово "кава" – более старое заимствование, которое в украинском языке закрепилось как существительное женского рода. По форме оно склоняется как типичное слово на -а, что и определяет его грамматический род. Поэтому правильно говорить: "гаряча кава", но "смачне лате".

Поэтому в разговорной практике важно не смешивать грамматический род общего названия ("кофе") и названий напитков ("латте", "капучино").

Кстати, не все слова, похожие на русские, являются калькой. Некоторые из них остались в наследство от праславянского языка. Какие лексемы на самом деле не являются суржиком – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в чем разница между словами "абияк" и "аби як".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.