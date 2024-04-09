''Какого цвета шапка?'' Тест по украинской литературе смутил сеть: ученики, не читавшие произведение, сдали на отлично

Украинская учительница Виктория Гайдай рассказала, как готовилась к замене урока украинской литературы по просьбе своей коллеги. В частности, педагог поделилась, что ей нужно было провести самостоятельную работу по произведению, которое она читала до ночи.

Гайдай решила сама пройти тест для школьников и затруднилась ответить на два вопроса. Первое касалось парка, который упоминался в тексте только один раз. А второе – цвета шапки, которую потерял второстепенный герой произведения. Работница образования отметила, что на следующий день она проводила два урока подряд на замене, так что узнала, кто читал произведение, а кто нет. К ее удивлению, те ученики, которые не ознакомились с полным объемом рассказа, сдали тест на 10-12 баллов. Об этом педагог написала в Facebook.

"Сегодня была на замене. Сообщили вчера. Я не преподаю этот предмет -– укр. лит. До 2.00 ночи читала произведение. Учитель прислала тест для детей, просила провести его на уроке, прошла его сама (на 2 вопроса не знала ответа – вообще!), один из вопросов как назывался парк (упоминался один раз за 250 страниц) и какого цвета шапку потерял второстепенный герой! Искала по тексту, посмотрела, что подобных тестов на сайтах образовательных сила сильна! 2 урока подряд, поэтому сориентировалась, кто читал, кто нет. Так вот. Те, дети, которые читали, написали на 5,6,7,8. Те, которые не читали на 10,11,12", – делится учительница.

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В комментариях она добавила, что задача литературы состоит в том, чтобы научить человека быть человеком, а не акцентировать на таких подробностях, кто куда пошел, на какую улицу свернул и т.д.

Педагог отметила, что была в шоке, когда девочка, которая прочитала произведение, анализировала, правильно расставила акценты, получила лишь 5 баллов за самостоятельную работу. Зато ее одноклассник, совсем не знакомый с текстом, сдал тест на 12.

Пользователи сети удивились таким вопросам в заданиях и считают, что не все дети имеют такую память, чтобы знать мелкие детали произведений.

"Меня очень удивляют вопросы в тестах, которые касаются каких-нибудь мелких деталей в произведении. Разве это так важно? Да и не у всех детей супер память, чтобы эти детали запомнить".

"А потом удивляются, что дети не любят литературу или историю. Помнить какие-то мелкие детали или дать не главное, но вот имеем, что имеем (еще и обязательное ВНО/НМТ)".

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