Какой должна быть коробка для пиццы диаметром 17 см? Глава ГСКО объяснил типичную ошибку учеников 6 класса на тесте по математике

Только 16% школьников выполнили задачу о том, где нужно было найти площадь основания коробки в форме квадрата, чтобы туда поместилась пицца диаметром 17 см. Шестиклассники имеют проблемы с применением знаний на практике при выполнении математических заданий.

Об этом рассказал глава Государственной службы качества образования в интервью медиа НУШ. В то же время самыми сложными остаются задания по измерению геометрических величин, где более половины школьников не смогли выполнить ни одного из трех предложенных.

"Все очень легко выполняют задачи, как найти площадь прямоугольника или радиус окружности. А когда мы ставим задачу иначе: какой минимально должна быть площадь основания коробки в форме квадрата, чтобы туда поместилась пицца диаметром 17 см, – такую задачу уже решить дети не могут. Это задание выполнили лишь 16% участников тестирования. Наши дети не умеют применять знания на практике", – сказал Гурак.

В то же время, по украинскому языку самыми сложными из года в год остаются задачи по синтаксису и пунктуации, а также по развитию речи. Проблема качества образования также существует в неравенстве города и села. Ведь школьники в городе показывают гораздо лучшие результаты, чем дети в сельской местности. В частности, это происходит и потому, что в селах только 50% учителей преподают только свой предмет. Ведь все остальные педагоги проводят уроки по нескольким дисциплинам, что негативно влияет на качество образования.

"В сельских школах только около 50% учителей работают только по своему предмету. Все остальные преподают по несколько предметов. У нас есть случаи, когда один учитель в сельской школе может преподавать до семи различных предметов, потому что нет учителей. Все это негативно влияет на качество образования", – объяснил глава ГСКО,

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ГСКО заговорила о снижении требований к школьникам.

