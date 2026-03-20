Какой это 'притязательный': как сказать на украинском

В разговорной речи часто встречаются слова, которые приходят из русского и постепенно закрепляются в обиходе. Одно из таких – "притязательный", которое нередко можно услышать в описании человека, вкуса или стиля.

Видео дня

Однако в украинском языке существуют собственные, точные и естественные соответствия. OBOZ.UA рассказывает, как правильно перевести слово "притязательный".

Чаще всего русское слово "притязательный" на украинский переводят как "вибагливий".

Это слово означает человека или вещь, которая имеет высокие требования, требует особого качества или внимательного отношения.

Примеры:

вибагливий покупець;

вибагливий смак;

вибагливий клієнт;

вибаглива кухня.

Во всех этих случаях слово передает значение человека, который не довольствуется чем-то обычным.

В зависимости от контекста, слово "притязательный" можно передать и другими украинскими словами.

Вимогливий – коли йдеться про суворі вимоги до якості або результату: вимогливий викладач, вимогливий керівник.

Претензійний – коли мова про надмірну демонстративність або штучну вишуканість: претензійний стиль інтер’єру.

Примхливий – якщо підкреслюється складний характер або несталі бажання.

Слово "вибагливий" чаще всего используют в бытовой и литературной речи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.