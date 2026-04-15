Какой это "ґречний"? Что означает украинское слово
Редкие слова часто придают нашей речи торжественности и возвышенного стиля. Именно к таким словам можем отнести прилагательное "ґречний". Оно встречается в литературных текстах, но даже носители украинского языка не всегда могут догадаться о его значении.
OBOZ.UA полистал словари, чтобы больше рассказать об этом замечательном слове. Рассказываем также о его синонимах. И о том, имеет ли оно что-то общее с гречкой.
Начнем с последнего. Нет, гречка и ґречний – это слова никак между собой не связанные. Прилагательное, которое мы изучаем сегодня, попало в украинский язык из польского, где оно образовалось в результате слияния выражения k rzeczy "кстати". Так образовалось прилагательное grzeczny, то есть уместный.
Впрочем, само слово "ґречний" в украинском языке получило несколько иное значение. Большой толковый словарь объясняет его так:
- уважительно вежливый в обращении с людьми; учтивый;
- кто-то или что-то, что выражает уважительность, вежливость.
Вот несколько примеров употребления этого прилагательного в украинской литературе:
- Зо мною і пан і пані були дуже ґречні і милі, кланялись нам усім... (Леся Украинка)
- Професор був трохи розчулений, і тому підкреслено ґречний та щедрий на компліменти. (Михаил Ивченко)
- – Не відповілись-те на моє питання. – На котре саме? – намагався зберегти ґречний тон Бумблякевич. (Юрий Винничук)
Конечно, существуют в украинском языке и синонимы к прилагательному "ґречний". Вот какими еще словами можно описать человека, который умеет достойно вести себя в обществе:
- шанобливий;
- ввічливий;
- чемний;
- люб’язний;
- поштивий;
- учтивий;
- делікатний;
- ґалянтний.
Ранее OBOZ.UА рассказывал, как по-украински правильно называть человека, который не произносит звук р – не "картавий".
