Какой это 'ґречний'? Что означает украинское слово

Редкие слова часто придают нашей речи торжественности и возвышенного стиля. Именно к таким словам можем отнести прилагательное "ґречний". Оно встречается в литературных текстах, но даже носители украинского языка не всегда могут догадаться о его значении.

OBOZ.UA полистал словари, чтобы больше рассказать об этом замечательном слове. Рассказываем также о его синонимах. И о том, имеет ли оно что-то общее с гречкой.

Начнем с последнего. Нет, гречка и ґречний – это слова никак между собой не связанные. Прилагательное, которое мы изучаем сегодня, попало в украинский язык из польского, где оно образовалось в результате слияния выражения k rzeczy "кстати". Так образовалось прилагательное grzeczny, то есть уместный.

Впрочем, само слово "ґречний" в украинском языке получило несколько иное значение. Большой толковый словарь объясняет его так:

уважительно вежливый в обращении с людьми; учтивый; кто-то или что-то, что выражает уважительность, вежливость.

Вот несколько примеров употребления этого прилагательного в украинской литературе:

Зо мною і пан і пані були дуже ґречні і милі, кланялись нам усім... (Леся Украинка)

Професор був трохи розчулений, і тому підкреслено ґречний та щедрий на компліменти. (Михаил Ивченко)

– Не відповілись-те на моє питання. – На котре саме? – намагався зберегти ґречний тон Бумблякевич. (Юрий Винничук)

Конечно, существуют в украинском языке и синонимы к прилагательному "ґречний". Вот какими еще словами можно описать человека, который умеет достойно вести себя в обществе:

шанобливий;

ввічливий;

чемний;

люб’язний;

поштивий;

учтивий;

делікатний;

ґалянтний.

