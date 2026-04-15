Какой это "ґречний"? Что означает украинское слово

Юлия Потерянко
Моя Школа
84
Редкие слова часто придают нашей речи торжественности и возвышенного стиля. Именно к таким словам можем отнести прилагательное "ґречний". Оно встречается в литературных текстах, но даже носители украинского языка не всегда могут догадаться о его значении.

OBOZ.UA полистал словари, чтобы больше рассказать об этом замечательном слове. Рассказываем также о его синонимах. И о том, имеет ли оно что-то общее с гречкой.

Начнем с последнего. Нет, гречка и ґречний – это слова никак между собой не связанные. Прилагательное, которое мы изучаем сегодня, попало в украинский язык из польского, где оно образовалось в результате слияния выражения k rzeczy "кстати". Так образовалось прилагательное grzeczny, то есть уместный.

Впрочем, само слово "ґречний" в украинском языке получило несколько иное значение. Большой толковый словарь объясняет его так:

  1. уважительно вежливый в обращении с людьми; учтивый;
  2. кто-то или что-то, что выражает уважительность, вежливость.

Вот несколько примеров употребления этого прилагательного в украинской литературе:

  • Зо мною і пан і пані були дуже ґречні і милі, кланялись нам усім... (Леся Украинка)
  • Професор був трохи розчулений, і тому підкреслено ґречний та щедрий на компліменти. (Михаил Ивченко)
  • – Не відповілись-те на моє питання. – На котре саме? – намагався зберегти ґречний тон Бумблякевич. (Юрий Винничук)

Конечно, существуют в украинском языке и синонимы к прилагательному "ґречний". Вот какими еще словами можно описать человека, который умеет достойно вести себя в обществе:

  • шанобливий;
  • ввічливий;
  • чемний;
  • люб’язний;
  • поштивий;
  • учтивий;
  • делікатний;
  • ґалянтний.

