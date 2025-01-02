Какой калькулятор считает верно? Математическая задача запутала сеть

В сети возникла дискуссия из-за простого математического задания, подобные примеры детей обучают решать во 2 классе. Украинцы не могут прийти к общему мнению относительно ответа на такой пример – 6:2 (1+2) = ?

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На Facebook-странице Математического факультета ЗНУ обратили внимание, что два калькулятора показывают разный ответ. Так, калькулятор Casio, которому 30 лет, посчитал, что правильный ответ – 1.

В то же время калькулятор в современном смартфоне дает ответ 9.

Украинцы не смогли прийти к общему мнению, по какому правилу следует решать этот пример. Ранее в сети уже возникала дискуссия по этому примеру. Тогда пользователи сети также не смогли решить, какой ответ верен – 1 или 9.

Сообщение собрало более тысячи комментариев.

В учебнике по математике за 2 класс в теме "Порядок арифметических действий" есть такое правило: если в выражении есть скобки, то сначала нужно выполнить действия в скобках, затем умножение и деление, а затем – сложение и вычитание.

Согласно этому правилу, правильно будет так: 6:2(1+2)= 9.

Однако, пользователи сети пишут, что пример не корректен, ведь арифметически будет 9, но если считать алгебраически, то будет 1.

"Все зависит от того есть ли знак умножения между числом и скобками, или это должно пониматься как целое число"

"Математический язык предполагает грамотное применение, то есть, корректную запись. Если выражение допускает неоднозначное толкование, это проблема записи. Для арифметики это будет 9, для алгебры 1. Конечно, я бы прочитал это выражение как алгебраическое. Но двоеточие используется только в средней школе"

"1 и 9 правильно, разница в том алгебра это или арифметическое выражение"

"1+2=3 ;2х3=6; 6:6=1"

Как сообщал OBOZ.UA, сеть всколыхнуло задание в учебнике по математике для 3-го класса. В частности, школьникам нужно было найти количество грибов в задании, однако, если начинать искать решение, ответ получается со знаком минус.

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