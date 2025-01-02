Какой калькулятор считает верно? Математическая задача запутала сеть
В сети возникла дискуссия из-за простого математического задания, подобные примеры детей обучают решать во 2 классе. Украинцы не могут прийти к общему мнению относительно ответа на такой пример – 6:2 (1+2) = ?
На Facebook-странице Математического факультета ЗНУ обратили внимание, что два калькулятора показывают разный ответ. Так, калькулятор Casio, которому 30 лет, посчитал, что правильный ответ – 1.
В то же время калькулятор в современном смартфоне дает ответ 9.
Украинцы не смогли прийти к общему мнению, по какому правилу следует решать этот пример. Ранее в сети уже возникала дискуссия по этому примеру. Тогда пользователи сети также не смогли решить, какой ответ верен – 1 или 9.
Сообщение собрало более тысячи комментариев.
В учебнике по математике за 2 класс в теме "Порядок арифметических действий" есть такое правило: если в выражении есть скобки, то сначала нужно выполнить действия в скобках, затем умножение и деление, а затем – сложение и вычитание.
Согласно этому правилу, правильно будет так: 6:2(1+2)= 9.
Однако, пользователи сети пишут, что пример не корректен, ведь арифметически будет 9, но если считать алгебраически, то будет 1.
- "Все зависит от того есть ли знак умножения между числом и скобками, или это должно пониматься как целое число"
- "Математический язык предполагает грамотное применение, то есть, корректную запись. Если выражение допускает неоднозначное толкование, это проблема записи. Для арифметики это будет 9, для алгебры 1. Конечно, я бы прочитал это выражение как алгебраическое. Но двоеточие используется только в средней школе"
- "1 и 9 правильно, разница в том алгебра это или арифметическое выражение"
- "1+2=3 ;2х3=6; 6:6=1"
Как сообщал OBOZ.UA, сеть всколыхнуло задание в учебнике по математике для 3-го класса. В частности, школьникам нужно было найти количество грибов в задании, однако, если начинать искать решение, ответ получается со знаком минус.
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