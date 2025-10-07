'Какой Лев для шестиклассников?' В сети разгорелась дискуссия из-за обращения к учителю в школе

Украинская мама шестиклассницы Лора Трофимова поделилась, что новый учитель физкультуры в школе ее дочери представился просто Львом. Девочка сказала, что детям странно так обращаться к педагогу, которому 40 лет.

В заметке в Тһгеԁѕ женщина отметила, что ей самой странно от такого обращения к учителю. Она спросила у пользователей сети, действительно ли это нормально, когда педагога называют по имени.

"Пришла малышка из школы, говорит: "Ма, у нас новый учитель по физре". Спрашиваю: "Как его зовут?" "Сказал называть его просто Лев". "А сколько тому Льву лет?" "Да дяде 40 лет. Нам странно к учителю так обращаться". Но и мне странно. Какой нафиг Лев для шестиклассников? Может это я не так что-то понимаю? Какие у вас мысли?" – написала Трофимова.

В то же время, большинство украинцев не согласились со взглядами мамы школьницы и отметили, что обращение по отчеству – это пережиток совка. Кроме того, за рубежом даже в неформальном общении никто не обращается к другим людям по отчеству.

"А зачем тот совок по отчеству? В Киеве в гимназии мы общались (в обе стороны) на Вы. Пан Олег, например. И это было еще 30 лет назад. Такой дичи в цивилизованных странах нет. Трудно представить – Андреас Андреассонс, можно отойти в туалет? Такое себе".

Некоторые говорили, что в учебных заведениях дети кроме обращения по имени, говорят на педагогов "ты".

"У моего старшего сына (2 класс) учительница Даша. Даже не Дарья. И на "ты". Также у него преподают учителя Дима, Алина и Елена. У моего младшего сына (0 класс) учителя Вика и Таня. В школе все общаются на "ты". Я бесконечно счастлива, что так. Я не понимаю, зачем эти искусственно созданные стены между детьми и учителями. Вы действительно считаете, что Лев Петрович научит детей лучше, чем Лев?"

"Я логопед и мне 30 и для детей и мам я в основном Настя. Хотя многие родители спрашивают отчество, я говорю, просто Настя. Но, а школе для детей я Анастасия Игоревна, потому что все учителя имеют имя и отчество. Это момент воспитания. Между собой учителя при детях также обращаются с отчеством. Однако, в разных школах может быть по разному".

"Зашла в переписку сына с классным руководителем. Тоже 6 класс. Пишет учителю: "Евгений, я там в школе рюкзак забыл".

Кроме того, пользователи сети указывали, что иногда детям трудно произносить отчество, поэтому они или обращаются просто по имени, или говорят госпожа или мистер, если это за рубежом.

"У моей был учитель по физ-ре, Мистер Фредкрико. Но первый класс не мог выговорить это имя, поэтому он был просто Мистер Ф".

"У нас в школе была учительница физкультуры Раиса Алифаязовна. Так вот, много меньше усилий и гораздо меньше кринжа существовало бы произношению ее имени, если бы она была просто Раиса".

"Почему-то вспомнил. У меня в младших классах была учительница рус.языка Мунавар Каюмовна, казашка, кажется. Можете себе представить, как это перекручивали малые украинцы. Просто по имени было бы проще, но это еще был союз и такое было невозможным".

