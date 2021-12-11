Какой (не)должна быть "домашка" для школьников: разбор образовательного омбудсмена

Домашние задания – неотделимая часть обучения в школе. А еще часто и головная боль для учеников и их родителей.

Не слишком ли перегружают их детей, должны ли они выполнять какие-то задания на каникулах, как их должны оценивать – об этом родители спрашивают в соцсетях и у образовательного омбудсмена Сергея Горбачева.

Поэтому в офисе образовательного омбудсмена подготовили ответы на наиболее популярные вопросы по домашним заданиям. OBOZREVATEL пересказывает самое главное.

Ученикия не должны быть перегружены домашними заданиями – об этом говорится в Санитарном регламенте для учреждений общего среднего образования (пункт 1 глава 5 ). А условия обучения должны быть следующие:

Видео дня

безопасные;

безвредные;

здоровые.

Санитарные нормы определяют ежедневную продолжительность выполнения задач для самоподготовки на дому:

ученикам 1-2 классов вообще не рекомендуется задавать домашние задания;

у учеников 3-5 классов самоподготовка должна занимать не более 1 часа;

у учеников 6-9 классов – 1,5 часа;

у учеников 10-11(12) классах – 2 часа.

В Санрегламенте говорится, что в разные дни недели умственная активность детей отличается. Самая низкая – в понедельник и пятницу. Поэтому наиболее объемные домашние задания рекомендуется давать на вторник и среду.

При подготовке домашних заданий преподаватель должен учитывать максимальное время на их выполнение, занятость учащихся по другим предметам в этот день, темп и ритм работы детей.

"Учитывая наши подсчеты, в зависимости от класса, время на выполнение одного домашнего задания с 1 урока составляет от 10 до 18 минут. Сформировать домашнее задание, которое можно сделать за столь короткое время, сложно", – отметили в офисе образовательного омбудсмена Сергея Горбачева.

И отметили, что в рамках академической свободы учитель может вместо привычных упражнений давать и другие задачи: сделать проект, пройти квест или виртуальное путешествие по теме урока.

В письме МОН от 28.01.2014 №1/9-72 отмечается: учителя должны спланировать объем и содержание домашних заданий так, чтобы ученики не испытывали перегрузки. К примеру, нельзя в качестве домашнего задания просить учащихся написать реферат или давать упражнения по материалу, который не объясняли на уроке.

На выходные, праздничные дни и дни каникул школьникам не должны задавать домашнее задание. Таким требованием в 2020 году дополнили Методические рекомендации по заполнению Классного журнала учеников начальных классов Новой украинской школы. Однако касается оно только учащихся начальных классов.

А вот вопрос домашних заданий для 5-11 классов открыт. В письме МОН еще в 2007 году "Об объеме и характере домашних заданий учащихся общеобразовательных учебных заведений" отмечается, что домашние задания не рекомендуется задавать на каникулы, на выходные и праздничные дни. Но неизвестно, действует ли это письмо – в нем ссылаются на соблюдение требований Государственных санитарных правил ДСанПиН 5.5.2.008-01, которые утратили силу в январе 2021 года.

Образовательный омбудсмен не поддерживает использование готовых домашних заданий (ГДЗ) учащимися. По его убеждению, свободный доступ к ним побуждает детей списывать, то есть – к академической непорядочности.

У Сергея Горбачева привели три основные причины, почему часть родителей поддерживают ГДЗ:

они безразличны к успехам своих детей в учебе;

не хотят тратить время на то, чтобы помочь ребенку с уроками;

дети очень перегружены заданиями и не могут справиться с их объемом

считают, что иметь ответы для самопроверки – полезно.

И дали свои контраргументы – почему ученикам лучше не использовать ГДЗ:

когда ребенок ошибается – он учится;

если ученик постоянно списывает домашние задания, он не закрепляет знания и не получает новые;

ученики, постоянно пользующиеся ГДЗ, менее успешны в учебе;

списывание негативно влияет на развитие жизненных навыков и компетентностей ребенка, в частности, умение учиться самостоятельно, исследовать и делать выводы, креативно мыслить и т.д.

Каждый ученик имеет право на такой подход к оценке результатов обучения:

справедливый;

беспристрастный;

объективный;

независимый;

недискриминационный;

порядочный.

Это гарантирует школьникам часть 1 статьи 17 Закона Украины "О полном общем среднем образовании". Оценивание домашних заданий относится к текущему оцениванию. Формы, содержание и способ оценки педагогические работники учебного заведения могут выбирать сами (часть 3 статьи 17 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" ).

В офисе образовательного омбудсмена отметили, что оценки оказывают большое влияние на мотивацию детей. Они должны понимать, почему получили низкую оценку или высокую. Если ученик получил завышенную или заниженную оценку, это вызывает ощущение несправедливости – а это может "убить" желание учиться.

Поэтому в каждой школе должны разработатьи обнародовать критерии оценки, ученики и их родители – с ними ознакомиться.

Лучший вариант – помогать иногда, если ребенок об этом просит. Но самое главное – поддерживать, обсуждать обучение.

"Дети нуждаются прежде всего внимания, дружеской поддержки и общения – это дает ребенку психологический комфорт и, соответственно, лучший результат в обучении", – сказал в офисе образовательного омбудсмена.

И добавили, что чрезмерный контроль психологического комфорта, наоборот, ухудшается. Поэтому не стоит каждый день делать с ребенком домашние задания и проверять им. Поскольку таким образом родители показывают, что считают ребенка несамостоятельным и не верят в него.

"Советуем установить дружеские отношения с ребенком, не быть равнодушными к нему, интересоваться его делами и предложить ему в случае необходимости просить помощи в выполнении домашних заданий. Но во время вашей помощи следует помнить, что домашние задания должен выполнять ребенок, а не родители", – порекомендовали в офисе образовательного омбудсмена.

Если ребенок не справляется с объемом домашних заданий, следует пообщаться с другими родителями и учителями. Возможно, такая проблема у всего класса или у большинства – тогда нужно обсудить этот вопрос с учителем. Если все одноклассники справляются, необходимо разобраться, почему ребенку тяжело – возможно, привлекая психолога (подробнее об этом – на "Освітори" ).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Офис образовательного омбудсмена проанализировал, почему школы ежегодно сталкиваются с проблемой нехватки учебников. Выяснилось, что г-н асправди их достаточно, и основная причина дефицита – в неправильном распределении по регионам. Вариантом разрешения проблем с учебниками образовательный омбудсмен назвал введение онлайн-инвентаризации.