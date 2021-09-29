Ужасный туалет в школе – кто виноват и что делать. Инструкция от образовательного омбудсмена

В Украине сейчас в почти 400 школах ученики вынуждены пользоваться туалетами на улице. И это неполные данные, поскольку не все ОГА предоставили информацию, некоторые сообщили неполную информацию или же такую, которая не соответствует действительности.

К тому же некоторые школы, даже имея теплые туалеты, закрывают их – и заставляют детей все равно пользоваться уличными. OBOZREVATEL узнал у образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, почему в 2021 году не все украинские школьники имеют доступ к теплым туалетам, кто за них должен отвечать и куда обращаться родителям.

441 учебное заведение без внутренних туалетов – столько в Украине насчитали в офисе образовательного омбудсмена по состоянию на 16 августа 2021 года:

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школы – 380;

детские сады – 10;

учреждения внешкольного образования – 22;

учреждения профессионально-технического образования – 28;

учреждения специального образования – 1.

Но таких заведений точно больше – в ответ на запросы офиса предоставили неполную информацию или совсем не ответили департаменты образования Киевской, Харьковской и Львовской областей.

На момент запроса OBOZREVATEL обновленных данных от департаментов этих трех областей образовательный омбудсмен не получил. А еще сотрудники офиса обнаружили, что некоторые из полученных данных не соответствуют действительности. Это стало известно благодаря жалобам родителей школьников, которые они могут оставлять в специально созданной для этого Google-форме – таким образом в офисе пытаются собрать как можно более подробную информацию о ситуации с уборными.

За три года, с 2019 по 2021 год, количество школ без внутренних туалетов уменьшилась лишь на около 4%. Количество учреждений внешкольного и профессионально-технического образования – почти не изменилась.

По словам Сергея Горбачева, родители постоянно жалуются на обустройство туалетов. Чаще всего жалобы касаются:

расположение туалетов на улице;

ненадлежащего обустройства санитарных узлов, в частности, отсутствия кабинок или дверей в кабинки,

отсутствия горячей воды или вовсе водоотвода,

отсутствия санитайзеров;

Также были жалобы на ситуации, когда внутренний туалет есть, но он закрыт, и детей все равно заставляют ходить в уличную уборную. Еще есть случаи, когда ходить в туалет в здании разрешают только ученикам начальной школы.

Главное, что нужно знать родителям – туалетов в учебных заведениях отвечает местная власть. Это ее обязанность, – отмечает образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

"Законом Украины "Об образовании" определено, что содержание, развитие, материально-техническое обеспечение учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) образования осуществляется за счет средств учредителя, то есть – органов местного самоуправления", – говорит образовательный омбудсмен.

Поэтому если в школе или другом учебном заведении (кроме высшего) нет туалета внутри здания, там нет кабинок, двери или какие-то другие проблемы – надо обращаться к учредителю. Это могут сделать как родители, так и руководитель учреждения.

То, какими именно должны быть туалеты в школах, определены в санитарном регламенте для учреждений общего среднего образования, который вступил в силу 1 января 2021 года.

Согласно регламенту, туалеты в школах, в частности:

должны располагаться только в помещении;

в них должны быть бумажные или электрополотенца, жидкое мыло, туалетная бумага;

должны быть кабинки;

в кабинках должны быть дверцы: непрозрачные, высотой не менее 1,5 м и такие, что замыкаются изнутри (и в туалетах для мальчиков, и в туалетах для девочек). Между кабинками должны быть непрозрачные перегородки высотой не менее 1,75 м на расстоянии 0,1 м от пола.

Иногда желание обустроить нормальный туалет для учеников есть, а вот денег – нет. Но добиться финансирования возможно. Согласно закону, выделить деньги на строительство, реконструкцию или ремонт туалетов могут:

местные власти (основатель учебного заведения) из своего бюджета;

областные государственные администрации из бюджета области.

Еще можно использовать на такие работы остатки образовательной субвенции.

"Остатки средств по субвенции на конец бюджетного периода хранятся на счетах соответствующих местных бюджетов и используются в следующем бюджетном периоде с учетом целевого назначения субвенции. Это предусмотрено Порядком и условиями предоставления образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам", – отмечает Сергей Горбачев.

Кроме того, в Украине есть специальные государственные программы. Например, в 2019 году заработала программа "Достоинство ребенка" – в 2020 году на ее выполнение выделили 55 млн грн из госбюджета. За эти деньги планировали обустроить теплые туалеты в 100 школах 11 областей Украины.

Но, отмечает образовательный омбудсмен, в итоге туалеты по этой программе обустроили только в тех школах, где учились не менее 20 учеников 1-4 классов.

Сложнее всего решить проблему с туалетами в заведениях сельской местности, говорит Сергей Горбачев.

"В некоторых учебных заведениях такая уборная не была предусмотрена проектом еще с момента основания учреждения, поэтому построить ее там просто невозможно", – рассказывает образовательный омбудсмен.

Он привел пример такой школы в поселке на Луганщине. Но, говорит Горбачев, в то же время там совсем не рожают детей, поэтому ее реорганизуют. А детей будут подвозить в другую школу – где есть современные условия для обучения.

А иногда внутренние туалеты есть, но они не работают, потому что нет ни водоснабжения, ни канализации. Горбачов привел данные Госпотребслужбы, согласно которым по состоянию на 2 августа 2021 года 4018 учебных заведений в Украине пользуются водой из колодцев.

Но самые большие проблемы – деньги, коммуникация и оформления бумаг, отмечает образовательный омбудсмен.

"Родителям и директору нужно провести правильную и упорную коммуникацию с учредителем, а учредителю пересмотреть бюджет и возможности, где найти средства, для чего тоже необходима качественная коммуникация. Затем готовится проектно-сметная документация, проводятся закупки, начинаются и продолжаются ремонтные работы. А в зависимости от здания учреждения, от того, есть ли канализация, эти работы могут продолжаться до нескольких месяцев, а то и больше " – пояснил Сергей Горбачев.

Образовательный омбудсмен отметил, что будет обращаться в органы местной власти с просьбой посодействовать выделению средств там, где это возможно. А еще – в Министерство образования и науки с предложением инициировать новые госпрограммы для обустройства туалетов.

"Надеюсь, что совместными усилиями МОН, местных властей и требовательности родителей по надлежащему обустройству туалетов мы сможем преодолеть это позорное явление, которое унижает достоинство ребенка", – подчеркнул образовательный омбудсмен.

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