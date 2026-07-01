'Какой предмет в школе вы ненавидели?' Украинцы рассказали истории об учителях, которые разрушают рмотивацию к учебе

Нелюбовь к школьным предметам часто имеет более глубокие причины, чем просто сложность тем или объем материала. Так, репетитор по математике по имени Марина обратила внимание на то, что негативные эмоции по отношению к какому-либо предмету могут быть связаны с личностью учителя.

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"Я уверена, что если ребенок говорит, что ненавидит какой-то школьный предмет, то это означает, что он ненавидит не предмет, а учителя, но не могу доказать", – написала женщина в Threads. И попросила подписчиков рассказать о своем школьном опыте, когда они не любили что-то изучать, а со сменой учителя изменилось и отношение. Этот вопрос вызвал интересную дискуссию.

Конечно, одной из первых упомянули математику – профильный предмет Марины. Комментатор рассказала, что сразу же улучшила свои оценки и стала добиваться успехов, как только на нее перестали кричать и угрожать. Оказалось, что стресс – плохой стимул к учебе.

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Еще одна подписчица поделилась своим опытом. По ее словам, в школе она обожала химию. Однако, когда преподавать поставили учительницу, которая не умела объяснять материал и работать с детьми, интерес к предмету исчез.

В комментариях появилась и история. Школьница призналась, что ненавидит то, как ей преподают этот предмет на уроках, однако влюбилась в него, когда начала самостоятельно готовиться к НМТ.

Однако была и противоположная ситуация. Комментатор рассказал о замечательной учительнице истории, которая умела интересно и доступно излагать материал, однако полюбить сам предмет это не помогло. Похожая ситуация у другого комментатора сложилась с биологией и химией.

Основной причиной, заставлявшей школьников менять отношение к предмету в ту или иную сторону, была токсичность педагога. Если учитель кричал на учеников, самоутверждался за их счет, обзывался, то привлекательность его предмета падала, как и эффективность усвоения знаний.

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