Какой ручкой проверять тетрадь в начальной школе? Учительница опровергла 'пугалку' о красном цвете

Школьники воспринимают цвет ручки так, как их научили этому взрослые. В частности, если детям объяснить, что красный – это помощь, обозначающая исправление и место, где скрылась ошибка, младших учеников не будет это травмировать.

Видео дня

Об этом говорит учительница начальных классов Татьяна Гребенюк в сообщении в Facebook. Педагог поделилась, что в первом классе все же использовала зеленую ручку для исправлений, однако впоследствии объяснила школьникам, зачем красная паста.

"Ребенок так воспринимает цвет обозначений или исправлений в ученической тетради, как его научили его воспринимать взрослые (учителя и родители). Мои дети знают, потому что я так объяснила, что подчеркиваю или исправляю ошибки красным, потому что этот цвет наши глаза воспринимают быстрее всего, этот цвет помогает найти быстро место где спряталась ошибка, запомнить или исправить. Этот цвет – помощи", – делится Гребенюк.

Она объясняет, что когда пользовалась зеленым цветом, то ошибки подчеркивала, а хорошее письмо обводила. Поэтому в тетради все сливалось и нужно было присматриваться.

"В 1 классе я действительно применяла зеленую ручку. Обводила лучшие буквы, цифры... "Зеленые плюсики" как формовочную оценку тоже были зеленые", – добавляет Гребенюк.

Педагог уверяет, что проверки красной пастой ее учеников не травмируют. Так что учителям и родителям следует не пугать школьников красным, а объяснять, как это воспринимать. Кроме того, она обращает внимание, что некоторые ошибки следует исправлять, а некоторые – проговаривать устно.

Если родители начнут обращать негативное внимание на красный цвет, и воспринимать его как беду, комментируя, что это "ужас" или "страх", то и ученики будут это так воспринимать. Дети ведь будут копировать взрослых. В таком случае это действительно будет травмировать школьников.

"Поэтому, думайте, уважаемые взрослые, как вы объясняете детям красные поправки", – отметила Гребенюк.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как за 30 секунд завладеть вниманием учеников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!