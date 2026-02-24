Какой ручкой проверять тетради в начальной школе – красной или зеленой? Мнения учителя, психолога и первого образовательного омбудсмена

Любые требования, которые учитель выдвигает к ученику, должны учитывать особенности возрастной психологии и соответствовать действующему законодательству Украины. На этом акцентировал внимание первый образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Отвечая на вопрос о том, какой ручкой проверять тетради в начальной школе, экс-чиновник сказал, что прямого нормативного запрета использовать красный цвет для исправлений нет, однако рекомендуется делать это зеленым.

Видео дня

В то же время в интервью медиа НУШ учительница начальных классов и победительница Global Teacher Prize Ukraine-2024 Леся Павлюк поделилась, что уже около 10 лет проверяет работы детей ручкой с зеленой пастой. Иногда может пользоваться оранжевой или розовой. По ее словам, такие изменения способствуют привлечению большего внимания школьников к тому, что педагог пишет. Кроме того, Леся отмечает, что чередование цветов помогает избегать устойчивого отношения к пасте конкретного цвета.

Если же учителя и родители чрезмерно фокусируются на ошибках детей, то у учеников включается "школьная тревожность". Об этом говорит детский и семейный психолог Светлана Ройз. По ее словам, тетрадь, рисунок или любое изделие школьника – это продолжение его внутреннего пространства. Поэтому грубое вмешательство туда (исправление красным цветом) воспринимается не логикой, а эмоциями.

"Когда учитель или родители чрезмерно фиксируются на ошибках, у ребенка включается так называемая школьная тревожность. В такие моменты неокортекс (часть мозга, отвечающая за мышление) буквально отключается. Вместо этого активируется рептильная часть мозга, ответственная за реакции стресса, – "бей, беги или замри". Развитие и усвоение нового возможны только при условии ощущения покоя", – объясняет Ройз.

Именно поэтому, подчеркивает эксперт, современная педагогика предлагает сменить акценты, и вместо того, чтобы быть "детектором ошибок", взрослый должен стать "искателем успеха".

Психолог советует использовать два цвета. Зеленый цвет – для акцента на идеальной работе (опора на успех), красный – как сигнал "стоп", указывающий лишь на то, где требуется дополнительное внимание.

Специалист отмечает, что золотой формулой в данном случае будет, когда зеленых отметок вдвое больше, чем красных. По ее словам, важно не то, научится ли ребенок писать ровно, а то, насколько высокой останется его самооценка и сохранится ли контакт с собственным потенциалом после окончания школы.

Ранее OBOZ.UA писал, что Павел Хобзей рассказал о распространенной проблеме в начальной школе и предложил решение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!