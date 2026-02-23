'Учитель начальных классов не может решить задачу из учебника для 4 класса': Павел Хобзей рассказал о распространенной проблеме и предложил решение

Часть учителей начальных классов не могут решить задачи из учебника для 4 класса. Подобные вещи происходят из-за падения престижности профессии педагогов и поступления на эти специальности абитуриентов с самыми низкими баллами на национальном мультипредметном тесте.

Видео дня

На этом отметил бывший заместитель министра образования и науки, директор Львовского областного института последипломного педагогического образования Павел Хобзей в выпуске "Клуб экспертов и експерток" со Светланой Жабюк. Педагог предлагает разделить преподавание математики в начальной школе на циклы и привлечь к урокам учителей-предметников.

"Есть часть учителей начальных классов, которые не могут решить задачи по математике, из учебника для четвертого класса. Соответственно, нет этой базы почему? Потому что, учительская профессия сейчас не является престижной с теми зарплатами. Если раньше педучилище конкурс был 7-8 на место, ты отбирал людей. Теперь в педагогическое образование очень часто идут с самыми низкими баллами. Нет такого большого конкурса, чтобы ты мог отбирать. И ты берешь этих лиц, стараешься, педколледжи наши учат делать, но возникают все равно эти пробелы", – сказал Хобзей.

По его словам, учителя-предметники имеют университетское образование, поэтому их уровень и математическая культура, очевидно, выше, чем у учителей начальных классов. Именно поэтому, по мнению педагога, сотрудничество в определенных вещах должно быть.

Напомним, при переходе в 5-6 классы ученики теряют базовые навыки, заложенные в начальной школе. Из-за чего, некоторые из них имеют проблемы с чтением, сложением или, например, работой с дробями. В этот период школьники "выпадают" из образовательного процесса. Это касается ситуаций, когда в 5 класс приходит учитель из 11-го и работает лишь с теми учениками, которые соответствуют необходимым требованиям. Педагог ориентируется на программу и сильных школьников, а те, кто имеют проблемы с базовыми навыками остаются без внимания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ждет учителей и учеников 10-12 классов в рамках реформы старшей профильной школы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!