Не умеют читать и складывать: бывший заместитель Квита признал провал работы МОН с учениками 5-6 классов

У детей читательская и математическая грамотность развивается до 12 лет, однако при переходе в 5-6 классы ученики теряют базовые навыки заложенные в начальной школе. Из-за чего, некоторые из них имеют проблемы с чтением, сложением или, например, работой с дробями. В этот период школьники "выпадают" из образовательного процесса.

В частности, это касается ситуаций, когда в 5 класс приходит учитель из 11-го и работает только с теми учениками, которые соответствуют необходимым требованиям. Педагог ориентируется на программу и сильных школьников, а те, кто имеет проблемы с базовыми навыками остаются без внимания. Об этом говорит бывший заместитель министра образования и науки, директор Львовского областного института последипломного педагогического образования Павел Хобзей в выпуске "Клуб экспертов и експерток" со Светланой Жабюк.

"Что сейчас мы имеем? Пятые, шестые классы, они там, где проваливаются дети. Приходят, не умеют читать, не могут складывать, действия с дробями и тому подобное. Так построен наш мозг, что читательская грамотность и математическая развивается до 12 лет – по шестой класс. Дети разные: один еще до школы хорошо читает. Часть детей знает табличку умножения, умеет читать, понимает и т.д., но кто-то это делает на таких слабых уровнях, низких. И когда ты идешь в пятый класс, а с 5 класса опускается учитель, который преподавал в 11-м, ты видишь, что у тебя есть программа, она насыщена. Что я буду делать? А я вас никогда не буду спрашивать, чтобы вы читали, потому что у меня нет времени. Я буду спрашивать тех, кто хорошо читает", – рассказывает Хобзей.

По его словам, математика и язык – это линейные науки и если ребенок не знает основы, то ему нечего дальше делать. В частности, он приводит в пример неутешительные результаты на национальном мультипредметном тесте по математике, где выпускники не знают таблички умножения. Именно поэтому, по мнению педагога, должно происходить сотрудничество учителей начальных классов и педагогов-предметников.

"Возьмите на первый цикл начальной школы те, которые имеют проблемы с математикой, а на второй цикл начальной, третьей четверти возьмите те, которые те задачи должны решить. И это будет изменение и и это будет какой-то смысл", – отмечает Хобзей.

