'Школы не для учителей, а для детей!' Известный педагог раскритиковал директоров, которые препятствуют созданию академических лицеев

Директора школ, которые препятствуют созданию академических лицеев, и пытаются сохранить больше классов в своем заведении, часто руководствуются интересами педагогического коллектива, а не потребностями учеников. Стремление удержать 10–11 классы любой ценой обусловлено желанием сохранить учительские ставки и нагрузки, часто превращает школу в инструмент защиты педработников.

На этом отметил бывший заместитель министра образования и науки, директор Львовского областного института последипломного педагогического образования Павел Хобзей в выпуске "Клуб экспертов и експерток" со Светланой Жабюк. По его словам, такой подход вредит профессиональной ориентации подростков, ведь вместо того, чтобы дать советы выпускникам 9 классов по выбору заведения для дальнейшего обучения, директора пытаются "закрыть учениками" статистические показатели школы.

"Когда приходили работники из профессиональных лицеев, то директора не пускали их к себе, потому что они хотели сохранить больше классов, потому что это ставки, потому что ты имел 10-й 11-й класс. А если дети разбегутся, у тебя пропадут классы. И поэтому ты не думал о ребенке, о его развитии, а ты думал о педагогическом коллективе, чтобы его сохранить, чтобы был определенный уровень. Школы не для учителей на самом деле, а для детей, чтобы их развивать, их учить. И поэтому, если у тебя есть девятый класс, то ты будешь уже спокойно подходить: будет ли идти ребенок в академический лицей, или в профессиональное предвысшее образование, или в профессиональный колледж. Уже будешь советовать без того, чтобы удержать у себя в школе, чтобы дать нагрузку своим коллегам", – сказал Хобзей.

Он привел в пример школу в городе Богородчаны (Ивано-Франковская область), где ни администрация ни учителя не хотят становиться академическим лицеем, ведь это станет для них вызовом. В частности, возникает необходимость подготовки учителей для углубленного изучения предметов – физики, химии, биологии, математики, а также для преподавания интегрированных предметов. По мнению педагога, более восьми дисциплин в семестр быть не должно, ведь это приведет к ситуации, которая наблюдается в школе.

"Надо будет готовить учителей, которые будут преподавать интегрированные предметы, потому что с моей точки зрения больше восьми предметов в семестр быть не может, потому что опять будет то же – много предметов. Будут какие-то предметы, как в университете, вычитывать за один семестр, а во втором семестре будет другой предмет, но в расписании не должно быть 12-14 (дисциплин, – ред.) это безлуздо", – отмечает Хобзей.

По его словам, последним из вызовов станет проектное обучение учителей, где главный акцент смещается на развитие компетенций и активное сотрудничество между детьми.

