Какой рюкзак выбрать для первоклассника? Мнения украинских родителей разделились

Анна Боклажук
Моя Школа
180
Начало учебного года неустанно приближается, и большинство родителей активно готовят детей к школе. Особенно это касается тех, у кого дети идут в первый класс.

Основной темой дискуссий является выбор рюкзака для первоклассника. Какой выбрать: мягкий, каркасный или полукаркасный – в социальной сети Threads мнения родителей разделились.

Одни описывают все преимущества каркасного и уверены, что рюкзак с твердой основой – это лучший выбор для начальной школы. Ведь в нем достаточно места для всех учебников и тетрадей и больше шансов, что они там не помнутся, если ребенок складывает не слишком аккуратно.

Однако большинство пользователей все же пишут, что лучше покупать мягкий, желательно с ортопедической спинкой. Потому что, по их мнению, каркасные тяжелые сами по себе, а если туда добавить книжек, то ребенок совсем не сможет его поднять.

Кроме того, родители отмечают, что стоит покупать рюкзак, который будет удобен для того, кто будет водить ребенка в школу, ведь первые 2 класса, как правило, рюкзаки носят именно родители.

