''Где хотя бы намек на возможность купить ребенку не только майку и трусы?'' Сеть задело отсутствие книг в ''Пакете первоклассника''

Сеть возмутило отсутствие возможности приобрести книги по программе "Пакет школьника". Так, средства можно потратить только в магазинах на детскую одежду, семейную одежду, обувь и канцелярию. Также нельзя купить ребенку и смартфон за единовременную выплату.

Об этом написала директор Украинского института книги Александра Коваль. Она подчеркнула, что именно книги добавляют детям хоть немного эмоций. Тогда как становление украинского человека начинается не с "майки и трусов", а со слов и мыслей, которые дети надежно получают из книг.

"Где хотя бы намек на возможность купить ребенку не только майку, трусы, кроссовки и рюкзак, а немного эмоций от чтения книг? Дорогие министры, попробуйте, наконец, мыслить шире и начать понимать, что становление украинского человека начинается с детства, и не с кедов, а со слов, мыслей, выводов, которые человек надежно приобретает из книг, причем не из учебников, а из прочитанных на досуге, для удовольствия", – написала Коваль.

Она отметила, что еще есть возможность внести изменения в постановление, ведь программа "Пакет школьника" будет действовать до 15 ноября 2025 года. По ее словам, аналогичная ситуация была в 2024 году, когда книги не включили в Национальный кэшбэк, но после обращений профильных организаций это решение пересмотрели.

Украинцы поддержали такую инициативу. В частности, общественный деятель Артем Биденко рассказал, что уже готовится письмо в Министерство культуры и стратегических коммуникаций для разрешения ситуации.

"Надо в приложение 1 к Постановлению добавить два кода: 2741 – Разнообразные издательства/печатное дело, 5942 – Книжные магазины. Мы уже пишем письмо на МКСК, чтобы они выступили с инициативой, но вдруг через фб будет быстрее", – написал он.

"Спасибо, что обратили внимание! Шире мыслить и понимать базовые для любой цивилизованной нации вещи – действительно самое важное, что нужно сейчас нашим чиновникам. Тогда они никогда таких вещей не будут забывать и не будут терять. А пока действительно надо исправлять на ходу".

