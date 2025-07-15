Можно ли купить ребенку смартфон за деньги из ''Пакета школьника'': разъяснение Минсоцполитики

Купить детям смартфон за деньги из "Пакета школьника" нельзя будет. Ведь средства будут поступать на специальный счет и предназначены для покупки канцелярских товаров, детской одежды и обуви.

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Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире Киев24. По ее словам, это базовая поддержка, поэтому средства можно будет потратить на четыре кода.

"Смартфон за эти средства нельзя будет купить. Это базовая поддержка. Если семья может позволить себе купить для первоклашки смартфон, то это очень хорошо, но это не такие критические расходы, которые необходимы для поддержки семьи. Речь идет о канцелярских товарах, детская одежда, где есть несколько кодов, детская обувь", – сказала чиновница.

По ее словам, помощь предусмотрена на каждого ребенка, который идет в первый класс. Поэтому, если в семье двойняшки и дети одногодки, то семья может получить средства на каждого. Марчак отметила, что ключевым критерием должно быть то, чтобы ребенок был записан в школу.

Помощь родителям первоклашки может прийти двумя способами, в частности, в сообщении в Дії, если они пользуются этим приложением или через Пенсионный фонд после обращения с заявлением о назначении такой помощи.

"Помощь будет платиться только одному из родителей. Заявление о помощи могут подавать и родители, которые находятся за рубежом, но для нас критически важно, чтобы именно ребенок находился в Украине. Если есть определенные семейные обстоятельства, то это может быть опекун ребенка", – добавила чиновница.

Напомним, в Украине появится новая единовременная денежная выплата под названием "Пакет школьника". Эта помощь в сумме 5000 грн для семей, чьи дети отправляются в первый класс в офлайн-формате. Решение о внедрении соцпрограммы 7 июля принял Кабинет министров Украины. Средства можно будет потратить на приобретение канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для школы. Заявку можно будет подать через приложение Дія.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что "Пакет школьника" рассорил украинцев: почему родители устроили дискуссию из-за выплаты 5000 грн.

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