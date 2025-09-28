''Какой страны не существует – Литвы или Латвии?'' Ответ студентов смутил украинцев, преподавательницу раскритиковали

Преподавательница одного из украинских колледжей с никнеймом Vladislavivna спросила у студентов, какой страны не существует – Литвы или Латвии. Сначала ученики называли Латвию, однако потом стали говорить, что обе страны существуют.

Видео с урока педагог выложила в TikTok. Украинцев смутил ответ учеников колледжа и они указывали, что это результаты дистанционного обучения и проблема заключается в том, как учили детей.

"Беда не в детях, беда в том как научили".

"Нет детей, которых нельзя научить, есть учителя, которые не умеют объяснить и до нести до детских голов тот или иной материал".

"Научили. И так по многим предметам. Зато в старших классах 8 уроков, а у первоклашек 6".

