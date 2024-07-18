Какой вид после обновления будет иметь корпус ИФНТУНГ, разрушенный российской ракетой. Фото проекта

Студенты проектного отдела кафедры архитектуры и градостроительства Ивано-Франковского национального университета нефти и газа (ИФНТУНГ) вместе с преподавателями разработали проект восстановления корпуса №1. Здание было разрушено при обстреле Россией 22 июня.

Видео дня

Руководителем проекта стал профессор Алексей Ященко, вместе с которым соискатели образования смоделировали пространство для обучения. Об этом сообщили на официальной странице Facebook ИФНТУНГ.

Проект включает в себя восстановление основных конструкций и инфраструктуры здания, использование современных материалов, внедрение энергоэффективных решений, обновление фасадов здания.

Напомним, в больнице "Охматдет", куда попала российская ракета утром 8 июля, разрушен класс "Школы супергероев". В помещении проводили уроки для больных детей, находящихся там на лечении. По словам Министра образования и науки Оксена Лисового, это было не просто здание, а надежды и мечты на будущее маленьких пациентов. Чиновник заверил, что украинцы не остановятся отстраивать и обучать детей, даже несмотря на удары России.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как выглядят 5 лучших университетов Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!