Какой вид после обновления будет иметь корпус ИФНТУНГ, разрушенный российской ракетой. Фото проекта

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Какой вид после обновления будет иметь корпус ИФНТУНГ, разрушенный российской ракетой. Фото проекта

Студенты проектного отдела кафедры архитектуры и градостроительства Ивано-Франковского национального университета нефти и газа (ИФНТУНГ) вместе с преподавателями разработали проект восстановления корпуса №1. Здание было разрушено при обстреле Россией 22 июня.

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Руководителем проекта стал профессор Алексей Ященко, вместе с которым соискатели образования смоделировали пространство для обучения. Об этом сообщили на официальной странице Facebook ИФНТУНГ.

Какой вид после обновления будет иметь корпус ИФНТУНГ, разрушенный российской ракетой. Фото проекта

Проект включает в себя восстановление основных конструкций и инфраструктуры здания, использование современных материалов, внедрение энергоэффективных решений, обновление фасадов здания.

Какой вид после обновления будет иметь корпус ИФНТУНГ, разрушенный российской ракетой. Фото проекта
Какой вид после обновления будет иметь корпус ИФНТУНГ, разрушенный российской ракетой. Фото проекта
Какой вид после обновления будет иметь корпус ИФНТУНГ, разрушенный российской ракетой. Фото проекта

Напомним, в больнице "Охматдет", куда попала российская ракета утром 8 июля, разрушен класс "Школы супергероев". В помещении проводили уроки для больных детей, находящихся там на лечении. По словам Министра образования и науки Оксена Лисового, это было не просто здание, а надежды и мечты на будущее маленьких пациентов. Чиновник заверил, что украинцы не остановятся отстраивать и обучать детей, даже несмотря на удары России.

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