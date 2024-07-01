Лучшим университетом Европы стал Имперский колледж Лондона. Он занял второе место в QS World University Rankings-2025. В прошлом году заведение высшего образования (ЗВО) занимало шестую позицию.

Университет единственный в Великобритании (ВБ), который сосредотачивается исключительно на науке, инженерии, медицине и бизнесе. ЗВО является одним из самых международных в мире – 62% студентов в 2021-2022 годах не были гражданами ВБ, в настоящее время в кампусе представлено более 140 стран. OBOZ.UA собрал фото лучших университетов Европы.

Одним из самых отличительных элементов образования в Имперском колледже есть то, что студенты присоединяются к сообществу исследователей мирового уровня. Количество обладателей наград, лауреатов Нобелевской премии и престижных стипендий (Королевское общество, Королевская инженерная академия, Академия медицинских наук) среди ученых ЗВО является свидетельством выдающегося взноса, который они внесли в своих отраслях.

Оксфордский университет, Англия

Оксфордский университет является старейшим ЗВО в англоязычном мире, ведь дата его основания неизвестна. Он включает 44 колледжа и зала и крупнейшую библиотечную систему в ВБ. В Оксфорде обучается 22 000 студентов, около половины из которых – бакалавры, а 40% – иностранные студенты. Сеть выпускников насчитывает более 250 000 человек, в том числе более 120 олимпийских медалистов, 26 лауреатов Нобелевской премии, семь поэтов-лауреатов и более 30 современных мировых лидеров (включая Билла Клинтона, Аун Сан Суди-Инди, Инди министров Великобритании). Он занял третье место в рейтинге.

Кембриджский университет, Англия

Кембриджский университет является одним из самых больших в Великобритании, получив 5 место в рейтинге. Его репутация подтверждена Агентством по обеспечению качества и другими внешними проверяющими обучение и преподавание. Образовательный процесс состоит не только из лекций, семинаров и практических занятий, проводимых мировыми экспертами в своей области, но и из более персонализированного обучения, организованного через колледжи. Для студентов существует много возможностей для взаимодействия с учеными всех уровней как официально, так и неформально.

Швейцарская высшая техническая школа Цюриха

Швейцарская высшая техническая школа Цюриха известна своими передовыми исследованиями и инновациями, она заняла 7 строчку рейтинга. Университет может похвастаться 22 нобелевскими лауреатами, 2 медалистами Филдса, 3 лауреатами Притцкеровской премии и 1 лауреатом премии Тьюринга, среди которых и сам Альберт Эйнштейн.

Обучение в заведении высшего образования объединяет основательную теорию с практическим применением, а большинство программ основывается на прочной математической базе. Для студентов бакалавриата основным языком преподавания является немецкий, в то время как большинство магистерских программ и докторантуры – на английском.

Университетский колледж Лондона, Англия

Колледж имеет 9 место в списке лучших. Среди бывших сотрудников и студентов учебного заведения было 30 нобелевских лауреатов, по одному победителю в каждое десятилетие с момента основания премии. Университет был первым в Англии, который принял на обучение женщин и студентов любого вероисповедания и социального происхождения.

Кроме того, он занимает второе место в Великобритании по исследовательскому потенциалу в последнем исследовании Research Excellence Framework. ЗВО предлагает более 700 аспирантских исследовательских и преподавательских программ, а также курсы подготовки преподавателей в широком спектре академических отраслей.

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