Каков украинский эквивалент слова 'емоція'? Задание на НМТ 2026, в котором многие абитуриенты допустили ошибку

Основная сессия НМТ уже позади, но задания этого года продолжают будоражить соцсети. Например, в Threads появился вопрос по украинскому языку, в котором нужно было подобрать правильный, исконно украинский эквивалент слова "емоція".

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Это тестовое задание опубликовала репетитор по английскому и украинскому языкам, которая ведет аккаунт под ником @lalalanadia_eng. Она же показала, какие варианты ответа предлагались выпускникам: А) "враження"; Б) "вираження"; В) "переживання"; Г) "обізнаність". "В этом задании НМТ 2026 многие ученики допустили ошибку. Кажется, что "емоція" – это простое слово. Но попробуйте подобрать к нему синоним. Это не так просто", – написала автор поста.

Правильный ответ содержится в толковом словаре. В нем существительное "емоція" объясняется следующим образом: субъективное состояние человека и животных в форме непосредственных переживаний. Также это переживание человеком своего отношения к действительности, к личной и окружающей жизни; душевное переживание, чувства человека.

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Мы находим слово "переживання" и в словаре синонимов, как близкое по значению к существительному "емоція". Также он в этот же ряд относит слова "почуття" и "почування".

Итак, как видим, хотя варианты и могут сбить с толку, правильный ответ здесь все же довольно однозначен. Украинский эквивалент слова "емоція" – это вариант В) "переживання".

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