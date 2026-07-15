Как сказать на украинском 'снизойти': лучшие варианты

В каждом языке есть такие слова, которые действительно сложно перевести. Например, даже опытные носители языка не всегда могут с первой попытки найти удачный эквивалент на украинском языке для русского глагола "снизойти".

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OBOZ.UA попытался найти подходящие варианты. И выяснил, что здесь все сильно зависит от контекста.

Кстати, существительное "снисхождение", от которого происходит этот глагол, имеет прямой перевод. И это слово – "поблажливість".

С глаголом все заметно сложнее. Толкуется он так: благосклонно, но с позиции превосходства уделить кому-то внимание или согласиться на что-то, а также испытать озарение, внезапно что-то понять.

Итак, в первом значении мы можем использовать такие слова:

зглянутись / змилуватись

он снизошел и подал руку – він зглянувся / змилувався і подав руку

зволити

королева снизошла до аудиенции – королева зволила влаштувати аудієнцію

удостоїти

они снизошли до присутствия на мероприятии – вони удостоїли нас присутністю на заході

Также значение глагола "снизойти" можно передать конструкцией виявити поблажливість", "поблажливо поставитись".

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Если же мы имеем в виду второе значение этого русского слова, то его переводят как "зійшло" – "зійшло благословення", "зійшла благодать", "зійшов вогонь". Кстати, если вам нужно перевести выражение "снизошло озарение", то это можно сделать одним красивым украинским словом "осяяло".

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