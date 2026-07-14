Не говорите 'ломовая лошадь': как заменить на украинском

Длительная русификация привела, в частности, к тому, что мы нередко не знаем, как правильно сказать на украинском язык о человеке, способном к тяжелому, монотонному труду. Попробуйте вспомнить какую-нибудь фразу, которая бы описывала такого человека – весьма вероятно, что вам придет в голову русское "ломовая лошадь".

Видео дня

Что нужно говорить в этой ситуации, если вы хотите улучшить свой украинский, разбирался OBOZ.UA. И первое, с чего нам стоит начать, это учесть, что словосочетание "ломовая лошадь" может употребляться в прямом и переносном смысле.

В прямом смысле оно означает коня или кобылу, которых использовали для перевозки тяжелых грузов – дров, строительных материалов, фабричных товаров, товаров на продажу и т. д. Так называемого "ломового извоза".

В украинском языке также существует прилагательное "ломовий" для обозначения физически сильной и выносливой лошади, работа которой заключается в перевозке тяжестей. Впрочем, оно является разговорным и редко употребляется. Его лучше заменить прилагательным "тягловий". Так на украинском языке характеризуют скот, которого используют в сельском хозяйстве для перетаскивания чего-то тяжелого, например плуга или бороны, или привлекают к перевозке грузов.

Главные истории дня

Итак, в прямом смысле в целом можно сказать "ломовий кінь / ломова коняка" (гендерный маркер здесь играет роль), но лучше заменить это выражение на "тягловий кінь / тяглова коняка". Это слово является более устоявшимся.

А как насчет переносного значения? Здесь тоже можно заменить фразу "пашу, как ломовая лошадь" на "гарую, як тяглова коняка" – смысл при этом сохраняется. Кстати, глагол "пахать" на украинском переводится как "орати", и в первом лице единственного числа он имеет форму "орю". То есть прямо переводим это выражение так: "орю, як тяглова коняка".

И еще одно: поскольку в Украине в хозяйстве использовали не только лошадей, но и кастрированных быков, то человека, пригодного для такой работы, можно также назвать "тягловим волом". Говорим также "гну спину, як віл", "гну спину, як чорний віл" или даже "орю, як дикий осел" – такое сравнение можно встретить в галицких говорах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает меткое украинское слово "поготів".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.