Какую крупу вкусно приготовить ребенку на обед: сытный и быстрый рецепт
Кус-кус давно стал популярным ингредиентом в домашней кухне благодаря быстрому приготовлению и нежной текстуре. В сочетании с куриным филе и овощами он превращается в полноценное блюдо, которое получается легким, но в то же время сытным. Овощи добавляют блюду сочности, а куриное мясо делает его питательным. По желанию для маленьких детей куриное филе можно измельчить в фарш – так блюдо станет еще более нежным.
Как вкусно приготовить кус-кус с курицей для детей опубликована на странице фудблогера daria.niklh в Instagram.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- филе куриное – 300 г
- кус-кус – 200 г
- вода – 350 мл.
- соль – по вкусу
- растительное масло – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. При необходимости его можно измельчить в фарш.
2. На сковороде разогрейте немного растительного масла. Сначала обжарьте лук до мягкости, затем добавьте морковь и куриное филе. Тушите несколько минут, пока мясо станет светлым и почти готовым.
3. Всыпьте в сковороду кус-кус и равномерно перемешайте его с мясом и овощами.
4. Добавьте горячую воду, посолите по вкусу и перемешайте. Накройте сковороду крышкой.
5. Тушите до готовности
6. Готовьте блюдо на среднем огне, пока вода полностью не испарится, а кус-кус станет мягким и рыхлым.
