Какую крупу вкусно приготовить ребенку на обед: сытный и быстрый рецепт

Кус-кус давно стал популярным ингредиентом в домашней кухне благодаря быстрому приготовлению и нежной текстуре. В сочетании с куриным филе и овощами он превращается в полноценное блюдо, которое получается легким, но в то же время сытным. Овощи добавляют блюду сочности, а куриное мясо делает его питательным. По желанию для маленьких детей куриное филе можно измельчить в фарш – так блюдо станет еще более нежным.

Как вкусно приготовить кус-кус с курицей для детей опубликована на странице фудблогера daria.niklh в Instagram.

Ингредиенты:

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

филе куриное – 300 г

кус-кус – 200 г

вода – 350 мл.

соль – по вкусу

растительное масло – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. При необходимости его можно измельчить в фарш.

2. На сковороде разогрейте немного растительного масла. Сначала обжарьте лук до мягкости, затем добавьте морковь и куриное филе. Тушите несколько минут, пока мясо станет светлым и почти готовым.

3. Всыпьте в сковороду кус-кус и равномерно перемешайте его с мясом и овощами.

4. Добавьте горячую воду, посолите по вкусу и перемешайте. Накройте сковороду крышкой.

5. Тушите до готовности

6. Готовьте блюдо на среднем огне, пока вода полностью не испарится, а кус-кус станет мягким и рыхлым.

