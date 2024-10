Камала Харрис писала книги для детей, которые стали бестселлерами: о чем они

Камала Харрис является не только вице-президентом США и кандидатом от Демократической партии на президентской гонке 2024 года, но и автором нескольких книг для детей и взрослых. Две из них стали бестселлером №1 по версии журнала The New York Times.

На счету Харрис, как писательницы, три книги. Еще одну, в которой фигурирует американская вице-президент, написала ее племянница Мина Гаррис.

Superheroes Are Everywhere ("Супергерои везде")

Это книга для детей, которую написала Камала Харрис, а иллюстрации для нее исполнила американский дизайнер Михал Рене Роу. Книга стала бестселлером №1 по версии журнала The New York Times.

Речь в ней идет о детских увлечениях Харрис супергероями. Когда была маленькой, будущая вице-президентка Штатов видела их повсюду: в семье, среди друзей, где угодно. В книге она говорит о том, что сила, способная сделать мир лучше, находится внутри каждого из нас, и чтобы стать супергероем нужно всего лишь быть лучшей версией себя.

The Truths We Hold: An American Journey ("Истины, которые мы сохраняем: Американское путешествие")

Эта книга была издана в обычной версии и в версии для подростков. Она является мемуарами вице-президента, где она описывает свою жизнь от детства до выборов 2016 года и первых лет каденции Дональда Трампа. Также она описывает свою первую президентскую кампанию в 2019 году и работу прокурором, а также рассказывает, что повлияло на нее и ее становление как личность.

Ключевой фигурой является мама Камалы Шьямала Гопалан Харрис.

Smart on Crime ("Умно о преступности"); Камала Харрис и Джоан О. К. Гамильтон

Книга, которую Харрис написала на основе своей юридической практики. До того, как пойти в политику, она работала прокурором в Зале правосудия Сан-Франциско штата Калифорния, а позже — генпрокурором штата Калифорния.

В книге она описывает, как она видит правосудие, какое влияние оно оказывает на гражданское общество и безопасность.

Kamala and Maya's Big Idea ("Большая идея Камалы и Маи"); Мина Харрис

Книгу написала племянница Харрис, американский адвокат Мина Харрис. Она также стала бестселлером The New York Times.

"Великая идея Камалы и Маи" рассказывает, как сестры Камала и Мая Харрис решили изменить среду, в которой жили. Они стали юными общественными активистками и начали превращать пустой двор недалеко от дома в детскую площадку. В рассказе говорится о трудностях, возникших на их пути.

