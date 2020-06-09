Возможный новый глава МОН Шкарлет, у которого нашли плагиат, занимается экспертизой диссертаций

Сергей Шкарлет, которого президент Украины Владимир Зеленский назвал одним из кандидатов в министры образования и науки и которого обвинили в плагиате, сам занимается экпертизой диссертаций

У Шкарлета, который также является ректором Черниговского национального технологического университета, больше всего шансов стать министром, пишет ZN.UA.

Кандидат в министры образования Сергей Шкарлет, которого обвиняют в плагиате, занимается в МОН экспертизой диссертаций ЧНТУ

На должность руководителя экспертного совета его назначила в 2016 году Лилия Гриневич, которая тогда возглавляла МОН. Издание приводит скрин соответствующего приказа.

"Ввести в состав Экспертного совета и назначить председателем Экспертного совета доктора экономических наук, профессора Шкарлета Сергея Николаевича", – говорится в приказе за подписью Гриневич.

Свою должность Шкалет сохранил и при следующих министрах.

Напомним, ученые антиплагиатной инициативы "Диссергейт" нашли плагиат в научных работах кандидата в министры.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост министра образования и науки, среди которых был и Сергей Шкарлет.

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