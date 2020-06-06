Зеленский назвал кандидатов на главу МОН: среди них есть экс-регионал Шкарлет

Бывший член "Партии регионов", ректор Черниговского технологического университета Сергей Шкарлет может стать новым министром образования.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам на встрече в резиденции "Залесье", передает "Лига.нет".

Сергей Шкарлет 24 канал

По словам главы государства, на встрече с ректорами высших учебных заведений ему предложили помимо Шкарлета еще двух кандидатов на эту должность: руководителя аппарата Офиса президента Алексея Днепрова и депутата от "Слуги народа", главу комитета Рады по вопросам образования Сергея Бабака.

"Он сказал: ну слушай, тогда всех учителей загоняли в Партию регионов... Он сам в 2013 году вышел из партии, потому что внутренне человек был против этого", – ответил Зеленский на вопрос о Шкарлете.

В среду, 10 июня, президент планирует поездку в Чернигов, где планирует посетить университет и пообщаться со студентами, чтобы "понять, что он за человек".

Экс-министр образования Дмитрий Табачник вручал награду Сергею Шкарлету Фото из открытых источников

Как писал OBOZREVATEL, накануне Зеленский ответил, почему не спешит увольнять Авакова. По его словам, глава МВД должен сперва завершить резонансные расследования, особенно дело об убийстве Шеремета.

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