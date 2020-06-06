Зеленський назвав кандидатів на главу МОН: серед них є ексрегіонал Шкарлет

Колишній член "Партії регіонів", ректор Чернігівського технологічного університету Сергій Шкарлет може стати новим міністром освіти.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський журналістам на зустрічі в резиденції "Залісся", передає "Ліга.нет".

Сергій Шкарлет 24 канал

За словами глави держави, на зустрічі з ректорами вищих навчальних закладів йому запропонували крім Шкарлета ще двох кандидатів на цю посаду: керівника апарату Офісу президента Олексія Дніпрова та депутата від "Слуги народу", главу комітету Ради з питань освіти Сергія Бабака.

"Він сказав: ну слухай, тоді всіх вчителів заганяли в Партію регіонів... Він сам в 2013 році вийшов з партії, тому що внутрішньо людина була проти цього", – відповів Зеленський на питання про Шкарлета.

У середу, 10 червня, президент планує поїздку в Чернігів, де планує відвідати університет і поспілкуватися зі студентами, щоб "зрозуміти, що він за людина".

Ексміністр освіти Дмитро Табачник вручав нагороду Сергію Шкарлета Фото з відкритих джерел

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Зеленський відповів, чому не поспішає звільняти Авакова. За його словами, глава МВС повинен спершу завершити резонансні розслідування, особливо справу про вбивство Шеремета.

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