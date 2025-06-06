Кандидата в Нацсовет по вопросам развития науки и технологий поймали на плагиате: почти треть работы ''украла'' у коллег

У кандидата в Научный комитет Национального совета по вопросам развития науки и технологий при правительстве Лилии Филипишиной нашли признаки недоброчестности в докторской диссертации. В частности, там обнаружили заимствования на почти трети страниц научного труда. Филипишина получила степень доктора экономических наук, защитив диссертацию в Приазовском государственном техническом университете.

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Об этом говорится в анализе работы ученого, который опубликовали на сайте "Плагиат и фальсификации в научных трудах". В ее анализе на тему "Формирование стратегии устойчивого экономического развития промышленных предприятий" активисты нашли плагиат на 102 страницах. Заимствования были обнаружены из работ ученых Виктории Гончар и Михаила Узуна. Они также писали и защищали диссертации в Приазовском университете.

"Из диссертации Гончар были переписаны как небольшие кусочки, так и длинные фрагменты и даже здоровенные таблицы – получилось аж на 95 страниц. А из диссертации Узуна было переписано два фрагмента на 7 страниц основного текста", – говорится в разъяснении .

В докторской работе ученой были найдены признаки удаления ссылок на работы других ученых, а также подмена лет исследований, что "свидетельствует о фальсификации". Также в ее работе проследили переписывание вступительных слов и полное соответствие текста из работ других ученых, хотя Филипишина добавила правильные ссылки на автора с пометкой "доработано на основе".

Как известно, Филипишина работает в трех учреждениях высшего образования:

исполняющая обязанности заместителя по учебной работе директора Первомайского учебно-научного института Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова;

профессор кафедры экономики и бизнес-технологий факультета экономики и бизнес-администрирования государственного университета "Киевский авиационный институт";

профессор кафедры международного менеджмента и инноваций Института экономики и менеджмента Национального университета "Одесская политехника".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что главу Совета молодых ученых НАН поймали на плагиате в докторской диссертации.

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