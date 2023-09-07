Каникулы 2023-2024: когда и сколько будут отдыхать школьники Украины. Дать по регионам

Продолжительность и даты каникул в 2023-2024 гг. в Украине каждая школа будет определять в индивидуальном порядке в зависимости от ситуации безопасности. Последний звонок должен прозвучать в конце мая 2024, однако учебный год продлится до 28 июня, чтобы у учеников было время догнать пропущенные знания.

OBOZREVATEL собрал информацию, когда будут осенние каникулы в Украине и какие даты отдыха в школах будут в течение учебного года. Первыми на осенние каникулы пойдут дети, которые учатся по триместрам.

первые осенние каникулы – 2–8 октября;

вторые осенние каникулы - 20-26 ноября;

первые зимние каникулы - 25 декабря - 8 января;

вторые зимние каникулы - 12-18 февраля;

весенние каникулы - 1-7 апреля.

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В Киеве осенние каникулы продлятся с 23 по 29 октября 2023 года, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Зимние каникулы – 23 декабря 2023 года – 7 января 2024 года.

Весенние – 25-31 марта 2024 года.

Дополнительную неделю отдыха будут первоклассники столицы с 19 по 25 февраля 2024 года.

В Черкассах также рассказали, что на осенние каникулы учащиеся пойдут 30 октября и вернутся в школу 5 ноября.

Зимние будут продолжаться с 23 декабря по 7 января.

Весенние продлятся с 25 по 31 марта.

В Департаменте образования и науки Полтавской ОВ сообщили, что осенью ученики пойдут на каникулы 23 октября, а вернутся в школу 29-го.

Зимние будут продолжаться с 30 декабря 2023 по 14 января 2024 года. На весенние каникулы ученики Полтавщины пойдут 25 марта, а вернутся за парты 31-го.

Управление образования администрации Киевского региона Харьковского городского совета утвердило расписание каникул для местных школ:

осенние - 23-29 октября 2023 года;

зимние – 30 декабря 2023 года – 14 января 2024 года;

весенние - 25-31 марта 2024 года.

Во всех администрациях обратили внимание, что даты каникул ориентировочные и могут смещаться. Влиять на процесс обучения могут и отключение электроэнергии, и ситуация в отдельных регионах.

По решению Министерства образования и науки Украины, в этом году каждый регион и школа выбирают форму проведения уроков, продолжительность и даты каникул. Структуру учебного процесса сообщают классные руководители или администрация школы.

Как рассказывал OBOZREVATEL, учащихся, выехавших за границу, ждут изменения в школьной программе.

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