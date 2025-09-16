Каникулы начнутся раньше: в одном из украинских городов школьники будут учиться по субботам
В Тернополе с 13 сентября ученики всех школ начали учиться еще и по субботам. Дети должны отработать семь суббот за полноценную учебную неделю в декабре.
Соответствующее решение было принято из-за возможного блэкаута зимой. Об этом сообщила руководитель Управления образования Ольга Похиляк, информирует ZAXID.NET. По ее словам, таким образом, каникулы у школьников начнутся не 27-го, а 18 декабря.
"Мы готовим школы к возможному блэкауту этой зимой, и также из-за роста заболеваемости коронавирусом заведения могут уйти на карантин. Поэтому мы посоветовались с директорами и решили отучиться семь суббот. Начиная с 13 сентября. Соответственно, зимние каникулы в школах начнутся скорее. Они должны были начаться 27 декабря, а так начнутся 18 декабря", – сказала Похиляк.
Школьники будут учиться по такому графику:
