Каникулы начнутся раньше: в одном из украинских городов школьники будут учиться по субботам

В Тернополе с 13 сентября ученики всех школ начали учиться еще и по субботам. Дети должны отработать семь суббот за полноценную учебную неделю в декабре.

Видео дня

Соответствующее решение было принято из-за возможного блэкаута зимой. Об этом сообщила руководитель Управления образования Ольга Похиляк, информирует ZAXID.NET. По ее словам, таким образом, каникулы у школьников начнутся не 27-го, а 18 декабря.

"Мы готовим школы к возможному блэкауту этой зимой, и также из-за роста заболеваемости коронавирусом заведения могут уйти на карантин. Поэтому мы посоветовались с директорами и решили отучиться семь суббот. Начиная с 13 сентября. Соответственно, зимние каникулы в школах начнутся скорее. Они должны были начаться 27 декабря, а так начнутся 18 декабря", – сказала Похиляк.

Школьники будут учиться по такому графику:

13 сентября за пятницу, 19 декабря ;

за пятницу, ; 20 сентября за понедельник, 22 декабря ;

за понедельник, ; 27 сентября за вторник, 23 декабря ;

за вторник, ; 4 октября за четверг, 18 декабря ;

за четверг, ; 11 октября за среду, 24 декабря ;

за среду, ; 18 октября за четверг, 25 декабря;

за четверг, 25 октября за пятницу, 26 декабря.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что стало известно, в каких школах учились самые сильные выпускники Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!