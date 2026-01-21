'Каникулы ввели, потому что детям холодно, а учителя бессмертны и не болеют?' Педагоги обратились к Лесному с криком души: в сети дискуссия

В Украине примерно 40% школ продолжают очное обучение в тех общинах, где это позволяет ситуация с безопасностью и энергетическая ситуация. В то же время, в других регионах учебные заведения временно перешли или на дистанционный формат обучения, или на каникулы.

Кроме того, школы стали местами поддержки для населения, а в Киеве для детей, которых родители не могут оставить дома, организованы дежурные группы, которые обеспечены резервными источниками питания. Поэтому школьники могут провести день в тепле, со светом и под наблюдением педагогов. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой в заметке в Facebook.

"Во всех регионах страны применяются различные форматы обучения. На сегодня примерно 40% школ продолжают работать очно – в общинах, где ситуация с безопасностью и энергетическая ситуация это позволяет. В других регионах учебные заведения временно перешли или на дистанционный формат обучения, или на каникулы. Это взвешенный и гибкий подход, который позволяет сохранять и безопасность детей, и стабильность образовательного процесса", – говорится в сообщении.

В комментариях под заметкой педагоги высказали свое мнение и обратились к чиновнику. В частности, они отмечали, что для детей каникулы сделали, а вот учителя вынуждены ходить на работу в холод. Кроме того, из-за частых отключений света невозможно проводить дистанционные уроки. В то же время, родители сетовали на то, что ученики не получают надлежащего образования и вынуждены обращаться к репетиторам.

"Каникулы ввели, потому что детям холодно, а учителя бессмертны и не болеют – ходим на работу".

"Обучение в форме каникул – это что-то новенькое. Это как обучение без обучения. В Чернигове каникулы 1,5 месяца. У меня ребенок в 11 классе. Надо выбирать профессию, а обучение "0". Если бы не репетиторы, то "пиши пропало". А есть еще дети чьи родители не в состоянии позволить репетитора. Что им делать? Образование только для тех кто имеет средства получается. Зачем вообще тогда учителя?"

"В нашем образовательном учреждении есть все условия для обучения: тепло (в классах 20-25), питание, есть укрытие. Однако городской совет принял решение всем идти на каникулы. При этом никто не выслушал мнение директора, не пришел в заведение. 565 учеников потеряли возможность получать знания".

"Как так, не могу понять – дети маленькие в садики ходят, не холодно, а в школу, учиться – мороз, холодно, каникулы".

"О каком дистанционном обучении вы говорите в условиях отсутствия света в регионах по 20 часов в сутки? Это имитация деятельности".

