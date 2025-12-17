Капкейки 'Олененок': приготовьте атмосферный десерт детям на праздники

В период праздников всегда хочется приготовить что-то по-особенному вкусное и красивое для детей. Отличной идеей будет сделать праздничные капкейки в виде оленей. Такой десерт очень интересный и его можно легко сделать в домашних условиях.

Видео дня

Идея приготовления шоколадных капкейков "Олененок" опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.

Ингредиенты для теста:

45 г масла 82,5 %

100 г сахара

1 яйцо

60 г молока

85 г муки

20 г какао

5 г разрыхлителя

Ингредиенты для теста (все продукты должны быть комнатной температуры):

1. Разотрите мягкое масло с сахаром, добавьте яйцо и хорошо перемешайте.

2. Влейте молоко и размешайте до однородности.

3, В конце всыпьте смесь просеянной муки, какао и разрыхлителя.

4. Замесите гладкое тесто.

5. Наполните формочки на две трети и выпекайте в разогретой до 160 ° C духовке 25–30 минут.

Ингредиенты для крема:

100 г молочного шоколада

100 г масла 82,5%

10 г сахарной пудры

200 г крем-сыра

Ингредиенты для крема:

1. Растопите молочный шоколад и дайте ему остыть.

2. Взбейте мягкое масло с сахарной пудрой до светлой рыхлой массы.

3. Добавьте охлажденный шоколад и снова взбейте.

4. Затем добавьте крем-сыр и доведите крем до полной однородности.

5. Украсьте капкейки кремом, шоколадными рожками, глазками и красным носиком из цветных драже – получаются очень милые и вкусные.

6. Чтобы сделать рожки, растопите темный шоколад, нарисуйте их на пергаменте и поставьте в холодильник, чтобы застыли и потом декорируйте капкейки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: