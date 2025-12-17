Капкейки "Олененок": приготовьте атмосферный десерт детям на праздники
В период праздников всегда хочется приготовить что-то по-особенному вкусное и красивое для детей. Отличной идеей будет сделать праздничные капкейки в виде оленей. Такой десерт очень интересный и его можно легко сделать в домашних условиях.
Идея приготовления шоколадных капкейков "Олененок" опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- 45 г масла 82,5 %
- 100 г сахара
- 1 яйцо
- 60 г молока
- 85 г муки
- 20 г какао
- 5 г разрыхлителя
1. Разотрите мягкое масло с сахаром, добавьте яйцо и хорошо перемешайте.
2. Влейте молоко и размешайте до однородности.
3, В конце всыпьте смесь просеянной муки, какао и разрыхлителя.
4. Замесите гладкое тесто.
5. Наполните формочки на две трети и выпекайте в разогретой до 160 ° C духовке 25–30 минут.
Ингредиенты для крема:
- 100 г молочного шоколада
- 100 г масла 82,5%
- 10 г сахарной пудры
- 200 г крем-сыра
1. Растопите молочный шоколад и дайте ему остыть.
2. Взбейте мягкое масло с сахарной пудрой до светлой рыхлой массы.
3. Добавьте охлажденный шоколад и снова взбейте.
4. Затем добавьте крем-сыр и доведите крем до полной однородности.
5. Украсьте капкейки кремом, шоколадными рожками, глазками и красным носиком из цветных драже – получаются очень милые и вкусные.
6. Чтобы сделать рожки, растопите темный шоколад, нарисуйте их на пергаменте и поставьте в холодильник, чтобы застыли и потом декорируйте капкейки.
