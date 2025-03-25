Карманные деньги для детей: с какого возраста и как часто следует давать

Карманные деньги учат детей распоряжаться собственными финансами в маленьком возрасте. Уже в первом классе мальчикам и девочкам нужно выделять собственные средства. Но начать их давать можно и раньше 5 лет.

Видео дня

На этом отмечает тренер по финансовой грамотности Вячеслав Зражевский в интервью The Village. Он уверяет, что когда детям дают карманные деньги примерно с пяти лет, это помогает им понять для чего математика и обезопасить родителей от истерик в магазине.

"Это не дети в пять лет не готовы к карманным деньгам. Это родители не готовы к карманным деньгам своих пятилеток", – говорит Зражевский.

Он советует начинать давать деньги детям тогда, когда они хорошо умеют считать и когда они говорят в магазине "купи", а не "хочу". Такие слова говорят о том, что мальчики и девочки осознают факт существования средств и их ценность.

Родители могут с детства приучать детей к карманным деньгам. Например, в магазине можно приобщить дошкольников к покупкам – от складывания продуктов в корзину до оплаты на кассе и получения сдачи. Эксперт советует начинать с наличных денег.

Сколько давать денег

Эксперт по финансовому менеджменту Татьяна Степаненко советует давать такую сумму, которой ребенок может распорядиться. Для этого можно расспросить, сколько стоят товары.

"Если ребенок говорит, что круассан стоит 30 гривен, а сок – гривен 20-30, то он уже готов к такой сумме", – делится специалист.

В то же время родители часто волнуются, что дети могут потерять деньги. Однако эксперты уверяют, что иногда такого опыта не избежать и он наоборот полезен. Таким образом, мальчики и девочки поймут, что деньги должны лежать в определенном месте, а не валяться где угодно.

Как часто давать деньги

Эксперты советуют придерживаться такой схемы, учитывая возраст детей:

дошкольники – ежедневно;

школьники до 12–13 лет – раз в неделю;

подростки после 13 лет – раз в две недели;

Кроме того, специалисты отмечают, что в возрасте 12–14 лет карманные деньги следует давать на прихоти, а вот основные потребности покрывать родителям. А уже с 14 лет перекладывать больше ответственности. Когда же ребята хотят получать больше, им можно дать дополнительную работу, однако объяснить, что ее нужно выполнять качественно.

Степаненко отмечает, что наказывать детей карманными деньгами ни в коем случае не стоит, ведь в будущем они станут наемными работниками, которые будут работать за копейки.

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев в сообщении в Instagram назвал четыре причины, почему у мальчиков и девочек должны быть карманные деньги. Он отмечает, что правильное отношение к средствам – один из важнейших аспектов воспитания и первое место на пути формирования финансовой грамотности и независимости.

Коммуникации

Благодаря деньгам в определенной степени происходит структурирование взаимодействия между людьми и построение отношений с окружающими людьми. Так что чем раньше ребенок научится использовать такой инструмент, тем лучше. Кроме того, карманные деньги создают чувство свободы. Так, например, если одноклассники решат купить булочки, то школьнику не придется просить взаймы или говорить, что у него нет средств.

Планирование бюджета

Чтобы получить навык управления бюджетом, нужна практика. Если ребенок однажды спустит деньги по пустякам, в следующий раз он будет принимать более взвешенные решения.

Понимание собственных целей

Когда у мальчиков и девочек есть собственные деньги, то могут принимать решения о покупке, например, кроссовок. Карпачев не рекомендует родителям как-то ограничивать в этом ребенка и выбирать вещи за него. Даже если он купит не самые лучшие кроссовки, которые развалятся за сезон, он поймет цену выбора и в следующий раз осознанно будет подходить к покупке.

Формирование ценности

Часто малыши не понимают истинную стоимость вещей, поэтому могут неосторожно обращаться с подарками или другими предметами. Понимание стоимости игрушек поможет сформировать ощущение денежных средств. Так, например, если ребенок будет знать, что новый телефон будет стоить год карманных денег, он будет более бережно обращаться с ним.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Германии родителям рекомендуют давать карманные деньги детям с 6 лет еженедельно, а с 10 лет – раз в месяц. Таким образом, у школьников развивается потребительское поведение, долгосрочное планирование и навыки распределения средств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!