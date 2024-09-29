Карманные деньги и список желаний. Экс-жена Билла Гейтса дала советы, как богатым родителям 'заземлить' детей

Американский предприниматель и филантроп Мелинда Френч Гейтс, бывшая супруга одного из самых богатых людей в мире Билла Гейтса, дала своим троим детям воспитание "среднего класса". Она была уверена, что происхождение из семьи с большим состоянием могло оградить их от сверстников.

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Гейтс рассказала, что не хотела, чтобы они росли просто богатыми детьми, которые видят имя своей семьи на здании и считают, что имеют право на особое отношение. Для этого женщина учила их финансовой грамотности и никогда чересчур не баловала, передает издание CNBC.

Сама Мелинда выросла в Далласе, и была одной из четырех детей инженера-космонавта и домохозяйки. Ее семья не была богатой – американка оценила ее как "средний класс" и воссоздала подобное воспитание для своих детей.

"Думаю, это было похоже на воспитание, в котором я выросла: очень средний класс, где деньги диктовали, получу я дополнительную пару обуви в этом году или нет. И я думала, что это хороший принцип", – сказала Френч Гейтс.

Она рассказала, что ее дети имели собственные карманные деньги, а если хотели вещи или подарки, то вносили их в список желаний. К тому же, дети Мелинды и Билла были приучены откладывать не менее трети своих карманных денег на благотворительность.

"Во-первых, у них были карманные деньги, поэтому мы совершенно точно не просто покупали им вещи. Им приходилось либо покупать что-то на свои карманные деньги, либо вносить это в список желаний, чтобы, возможно, получить это от бабушек и дедушек или от нас на день рождения или Рождество", – отметила предприниматель.

Гейтс была откровенна со своими детьми о том, как происхождение из семьи с большими деньгами может изолировать их от сверстников: она предупредила их никогда не хвастаться дорогими поездками, как будто это типично для всех.

"Я училась с некоторыми из таких детей в Университете Дьюка, и поклялась, что если когда-нибудь буду богатой, то никогда не воспитаю таких детей", – сказала она.

Консультант по вопросам благосостояния Ковентри Эдвардс-Питт согласна, что независимо от того, богаты их семьи или нет, дети, которые получают карманные деньги или устраиваются на работу, учатся работать ради того, чего хотят, и осознают важность управления собственными финансами.

Марк Кьюбан, еще один родитель-миллиардер также рассказал, что его трое детей выросли с убеждением, что им придется устроиться на работу и зарабатывать деньги, чтобы покупать желаемые вещи.

"Я говорил им: после заботы о вашем здоровье, мое основное задание – чтобы вы небыли титулованными придурками. Я не собираюсь выписывать вам чеки. Вы не просто получаете кредитную карту. Вы не можете просто купить все, что хотите", – сказал предприниматель.

Как сообщал OBOZ.UA, родители очень успешных людей придерживались определенных правил воспитания, поэтому их дети имели достижения. Несмотря на то, что многие молодые не были хорошими студентами, они все были отличниками.

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