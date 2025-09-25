Карпатский национальный университет им. Василия Стефаника получил нового ректора

Карпатский национальный университет им. Василия Стефаника получил нового ректора

Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника (КНУВД) получил нового ректора. Ею стала Валентина Якубив – доктор экономических наук, профессор и бывшая первая проректорка учебного заведения.

Об этом сообщается на официальном сайте вуза. Руководительница учебного заведения была избрана путем тайного голосования во время заседания Наблюдательного совета.

"Поздравляем Валентину Михайловну с этой заслуженной победой – желаем вдохновения, мудрости, сил и дальновидности на новой должности, чтобы воплотить амбициозные идеи, объединить академическое сообщество вокруг общей цели и уверенно вести университет к новым свершениям и международному признанию!" – говорится в сообщении.

Программы развития университета во время собеседований представили четыре кандидата на должность ректора. Среди них были:

  • Владимир Степанович – доктор исторических наук, профессор, декан факультета туризма КНУВС;
  • Руслан Запухляк – кандидат физико-математических наук, доцент, проректор по научно-педагогической работе КНУВС;
  • Эдуард Лапковский – кандидат медицинских наук, профессор, проректор по научно-педагогической работе КНУВС;
  • Валентина Якубив – доктор экономических наук, профессор, первый проректор КНУВС.

Что известно о Валентине Якубив

Валентина Михайловна Якубив родилась 6 июня 1981 года в городе Калуш. Окончила школу с золотой медалью. Также получила диплом с отличием в Прикарпатском национальном университете им. Стефаника получив специальность "Учет и аудит", квалификацию "бухгалтер-экономист".

В 2006 году досрочно защитила кандидатскую диссертацию в Житомирском агроэкологическом университете на тему "Повышение эффективности использования ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий".

Начиная с 2006 года работала в Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника на должностях ассистента, преподавателя, доцента кафедры учета и аудита экономического факультета. В 2011 году получила ученое звание доцента кафедры учета и аудита.

В 2012 году защитила докторскую диссертацию на тему "Стратегия сбалансированного развития аграрных предприятий" по специальности экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности) во Львовском национальном аграрном университете.

С августа 2019 года – проректор по научной работе Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника.

С октября 2022 года – первый проректор Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника.

С 2022 года – член Президиума проректоров по научной работе высших учебных заведений при Министерстве образования и науки Украины (как представитель классических университетов).

Научным наследием В.М. Якубов является 319 научных работ, из них 255 научного и 64 учебно-методического характера, в т.ч. 19 монографий, 11 учебных пособий, 100 профессиональных статей, 30 в международных журналах с индексом цитирования SCOPUS и 14 в международных журналах с индексом цитирования Web of Science, 79 тезисов на конференциях, 15 авторских свидетельств.

Индекс цитирования статей в базе данных SCOPUS 8; h-индекс в базе данных Web of Science 7; индекс цитирования статей в базе Google Scholar h-индекс 15.

