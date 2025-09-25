Карпатский национальный университет им. Василия Стефаника получил нового ректора

Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника (КНУВД) получил нового ректора. Ею стала Валентина Якубив – доктор экономических наук, профессор и бывшая первая проректорка учебного заведения.

Об этом сообщается на официальном сайте вуза. Руководительница учебного заведения была избрана путем тайного голосования во время заседания Наблюдательного совета.

"Поздравляем Валентину Михайловну с этой заслуженной победой – желаем вдохновения, мудрости, сил и дальновидности на новой должности, чтобы воплотить амбициозные идеи, объединить академическое сообщество вокруг общей цели и уверенно вести университет к новым свершениям и международному признанию!" – говорится в сообщении.

Программы развития университета во время собеседований представили четыре кандидата на должность ректора. Среди них были:

Владимир Степанович – доктор исторических наук, профессор, декан факультета туризма КНУВС;

Руслан Запухляк – кандидат физико-математических наук, доцент, проректор по научно-педагогической работе КНУВС;

Эдуард Лапковский – кандидат медицинских наук, профессор, проректор по научно-педагогической работе КНУВС;

Валентина Якубив – доктор экономических наук, профессор, первый проректор КНУВС.

Что известно о Валентине Якубив

Валентина Михайловна Якубив родилась 6 июня 1981 года в городе Калуш. Окончила школу с золотой медалью. Также получила диплом с отличием в Прикарпатском национальном университете им. Стефаника получив специальность "Учет и аудит", квалификацию "бухгалтер-экономист".

В 2006 году досрочно защитила кандидатскую диссертацию в Житомирском агроэкологическом университете на тему "Повышение эффективности использования ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий".

Начиная с 2006 года работала в Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника на должностях ассистента, преподавателя, доцента кафедры учета и аудита экономического факультета. В 2011 году получила ученое звание доцента кафедры учета и аудита.

В 2012 году защитила докторскую диссертацию на тему "Стратегия сбалансированного развития аграрных предприятий" по специальности экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности) во Львовском национальном аграрном университете.

С августа 2019 года – проректор по научной работе Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника.

С октября 2022 года – первый проректор Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника.

С 2022 года – член Президиума проректоров по научной работе высших учебных заведений при Министерстве образования и науки Украины (как представитель классических университетов).

Научным наследием В.М. Якубов является 319 научных работ, из них 255 научного и 64 учебно-методического характера, в т.ч. 19 монографий, 11 учебных пособий, 100 профессиональных статей, 30 в международных журналах с индексом цитирования SCOPUS и 14 в международных журналах с индексом цитирования Web of Science, 79 тезисов на конференциях, 15 авторских свидетельств.

Индекс цитирования статей в базе данных SCOPUS 8; h-индекс в базе данных Web of Science 7; индекс цитирования статей в базе Google Scholar h-индекс 15.

