'Мы не Прикарпаты, мы Карпаты': ПНУ имени Василия Стефаника сменит название

Национальный университет Прикарпатья им. Стефаника сменит свое название. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора Игорь Цепенда.

Видео дня

По его словам, изменение названия является частью годовой программы ренейминга, цель которой – вернуть в роль заведение в Карпатском регионе. Об этом руководитель вуза рассказал в интервью Галка.

"Мы не хотим оставаться только в пределах термина "Прикарпатье", который может считаться элементом коммунизации, ведь он появился только в 70-х годах. Мы на этой дороге ... Однозначно, что в основе будет Карпатский университет имени Василия Стефаника. Мы не Прикарпать, мы Карпаты", – сказал Цепенда.

Он пояснил, что название "Прикарпатье" возникло для уменьшения значения Галича и его исторической роли в Галиции. По словам руководителя университета, учебное заведение уже стало лидером в Карпатском регионе. Кроме того, создан коллегиум "Карпатикум", в который вошли вузы из Румынии, Чехии, Словакии и Польши. Штаб-квартира организации расположена в Международном научном центре-обсерватории. горе Поп Иван.

Это позволяет нам расширить влияние в регионе. Если смотреть из москвы, мы "перед Карпатами", а из Брюсселя - "за Карпатами". Это отражает до сих пор существующие стереотипы. Это геологический и экологический регион, интересный всей Европе. Карпаты и Альпы имеют общую историю – оба образованы примерно 25 миллионов лет назад", – сказал Цепенда.

Кроме геологии университет сосредоточивается на экологии и астрономии. Международный центр-обсерватория на горе Пип Иван расположен в месте с наименьшим световым шумом, идеальным для астрономических исследований. Университет планирует и дальше укреплять свои позиции в Карпатском регионе, способствуя его научному, экологическому и культурному развитию, отметил Цепенда.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что два университета Львова получат новых ректоров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!