Каша-клейстер и котлеты с незабываемым запахом: Клопотенко рассказал, чем его самого кормили в школе

Шеф-повар, соавтор реформы школьного питания в Украине и идеолог проекта по изменению культуры питания CultFood Евгений Клопотенко отлично помнит, чем его кормили в школе.

На блюда, которые давали в столовой, не хотелось смотреть, не что есть. Об этом сам Евгений Клопотенко рассказал OBOZREVATEL.

35-летний шеф-повар учился в школе №130 в Голосеевском районе Киева. Воспоминания о блюдах в столовой у Клопотенко яркие, но приятными их никак не назвать.

"О, я очень хорошо помню, чем меня кормили в школьной столовой. Вы удивитесь, но у моей мамы в школьные годы меню было аналогичное – макароны или каша, ставшие сплошным куском клейстера, котлеты, запах которых невозможно забыть никогда, водичка с кусочками шкурок от овощей – это называли супом", – поделился шеф-повар.

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По словам Клопотенко, когда шесть или семь лет назад он попал в школьную столовую – увидел ту же еду и такую же тоску в глазах детей, что была когда-то у него. Тогда и решил взяться за реформу школьного питания.

"Я понял, что должен это изменить. Невозможно вырастить людей будущего, если кормить их едой прошлого. Очевидно, что пробуя "рассольник по-ленинградски", дети узнавали о блюде из города, которого уже даже не существует", – сказал шеф-повар.

Он также добавил, что новые нормы питания школьников в Украине сейчас являются одними из лучших в мире.

"Осталось, чтобы их реализация тоже была на уровне", – отметил Клопотенко.

Перемены в школьном питании начались с разработки и утверждения Минздравом Санитарного регламента для учреждений общего среднего образования – он вступил в силу 1 января 2021 года. А 24 марта Кабмин утвердил нормы и порядок организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха (постановление № 305).

Реформу школьного питания инициировала первая леди Елена Зеленская весной 2021 года. Меню разработал шеф-повар Евгений Клопотенко с командой его проекта CultFood. Обновленное меню для столовых презентовали в мае 2021 года, первоначально оно было рассчитано на 4 недели и содержало 160 блюд. В частности, такие:

яичница скрамбл;

итальянский омлет фриттата;

итальянский овощной суп минестроне;

куриные наггетсы;

шпундра – свинина, тушеная со свеклой в свекольном квасе;

верещака – свиные ребрышки, запеченные в квасе со специями и чесноком;

В общем, в меню должно быть меньше хлеба, соли, сахара, жиров и одновременно – больше овощей, фруктов, мяса. В школьных буфетах теперь запрещено продавать булочки, сладкие газированные и негазированные напитки, продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов.

Обновленное меню в школах было введено с 1 сентября 2021 года. Это был старт переходного периода, который длился до 1 января 2022 года. С нового года новые нормы обязаны соблюдать все школы и детские учреждения оздоровления и отдыха.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В Украине по состоянию на 31 января 2022 года начали готовить для детей блюда по новому меню в 96,6% школ. Полностью перешли на новое меню в Киеве и 19-ти областях. В пяти регионах внедрение меню на финальном этапе, больше всего таких заведений на Закарпатье.