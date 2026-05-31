'Катастрофического дефицита кадров нет': Лисовой сказал, сколько учителей сейчас не хватает Украине

В Украине сейчас насчитывается около 1,7 тысячи вакансий учителей в школах. Больше всего не хватает преподавателей естественных дисциплин, математики и английского языка. Однако ситуация не критическая.

Видео дня

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. По его словам, официальная статистика не полностью отражает реальную картину, потому что не все школы публикуют информацию об открытых вакансиях.

"1,7 тысячи – официальные цифры, но стоит учитывать, что не все школы могут размещать свои вакансии", – отметил министр.

По словам Лисового, самая сложная ситуация наблюдается в малокомплектных школах. Он считает, что общины должны пересматривать сеть образовательных учреждений, учитывая количество учеников.

Министр подчеркнул, что финансирование сферы образования напрямую зависит от количества учеников в школе. Из-за небольшой наполняемости классов учителя получают меньшую нагрузку и, соответственно, более низкую заработную плату.

"Деньги образовательной субвенции ходят за ребенком – чем меньше в школе учеников, тем фактически меньше нагрузка у учителей и меньше зарплата. Поэтому маленькие школы часто недоукомплектованы, и это критически отражается на качестве образования", – сказал Лисовой.

Наибольший дефицит кадров, по словам главы МОН, среди учителей естественных дисциплин, английского языка, информатики, математики, а также украинского языка и литературы.

Однако многие школы решают проблему нехватки кадров перераспределяя учебную нагрузку между педагогами, которые уже работают в заведении.

"Это не лучшая практика. Безусловно, надо полноценно укомплектовывать учителями школы. Для этого нужна соответствующая сеть и чтобы школы имели контингент учащихся", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уменьшаетсяколичество детей, которые идут в школу. Так, если три года назад, например в Киеве, формировалось по несколько первых классов, то сейчас набирается один с небольшим количеством учеников. В то же время покидают страну и выпускники, все больше выбирая иностранные вузы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!