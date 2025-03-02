Каждая седьмая школа в Украине повреждена, а 40 тысяч учителей ушли из профессии: Зоя Литвин сказала, как изменилось образование за три года войны

За три года полномасштабного вторжения России в Украину разрушениям подверглись 3500 учебных заведений, а 40 тысяч учителей ушли из профессии. Из них 15 тысяч – молодые учителя. Всего в украинской системе образования осталось 282 тысяч педагогов, а не 438 тысяч, как сообщалось ранее.

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Об этом в интервью Укринформу сказала основательница общественного союза "Освіторія" и Новопечерской школы Зоя Литвин. Таковы данные исследования, проведенного "Освіторією" в конце 2024 года.

По словам Литвин, причиной того, что молодые учителя уходят из профессии, могут быть прежде всего низкие зарплаты и необходимость для молодых людей решать бытовые вопросы.

"Взрослый учитель уже преимущественно имеет жилье, партнера, совместное домохозяйство; опять же, регалии, стаж, доплаты и т.д. А молодой учитель получает 8 тысяч гривен и должен решать многие бытовые и другие вопросы", – сказала предпринимательница.

Кроме того, многие молодые педагоги с началом большой войны присоединились к рядам Сил обороны Украины, а женщины-учителя уехали за границу.

"На сегодняшний день у нас двойной отрицательный "фильтр" на будущих учителей. Большинство из тех, кто идут в педагоги, – это те, кто не прошел на экономистов, юристов, другие направления. Нередко бывает, что тех, кто пошел в педагогические вузы, потому что не получили лучших опций, со второго-третьего курса "разбирают" на рекламщиков, референтов, переводчиков (если речь идет об учителях иностранных языков) и т.д. Для них это могут быть более интересные опции", – сказала Литвин.

В то же время есть и люди, очень мотивированные быть именно учителями, но их меньшинство.

"И если уж говорить о чем-то хорошем, то больше всего учителя довольны своими отношениями с детьми в школах, это их самая большая мотивация продолжать работать. Наиболее мотивированные молодые люди идут в профессию, потому что они верят, что это их способ качественно влиять на будущее Украины, и для них теперь это важно", – отметила основательница "Освіторії".

Также она привела данные МОН, согласно которым за три года полномасштабного российского вторжения 3500 учебных заведений в Украине повреждены, 400 – разрушены до основания. Каждая седьмая школа в Украине испытала разрушения.

Понятно, что мы восстанавливаем, и есть кейсы восстановления, которыми можно похвастаться, но, учитывая статистику предыдущих мировых войн, никогда не было такого процента разрушенных школ. Поэтому мы часто говорим об "эдуциде", это международный термин для определения того, когда нацию пытаются уничтожить, ограничив ей доступ к качественному образованию", – добавила предпринимательница.

Как сообщал OBOZ.UA, молодые учителя назвали самые большие проблемы, с которыми они сталкиваются во время работы в школе. В частности, некоторые из них отметили, что зарплаты едва хватает на еду, а некоторые даже голодали несколько дней, ведь было недостаточно средств. Кроме того, 75% принявших участие в исследовании педагогов отметили, что они перегружены.

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