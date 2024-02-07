Каждая вторая школа Ивано-Франковска перешла на дистанционное обучение из-за ''заминирования''

С января 2024 года в каждую вторую школу Ивано-Франковска ежедневно поступало около пяти анонимных сообщений о "заминировании". Именно поэтому учебные заведения перешли на дистанционное обучение. По словам родителей, дети волнуются и спрашивают, осталась ли целая их школа.

О ситуации сообщает "Суспільне". В частности, директор департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Виктория Дротянко отмечает, что, несмотря на тревожные сообщения, учителя знают, как действовать в подобных случаях и продолжают онлайн-уроки для полноценного обучения.

"5 февраля педагоги встречались с полицейскими. Пока сошлись на том, что будем продолжать дистанционное обучение. Конечно, необходимо следить за тем, чтобы материал излагался в полной мере. Потому что некоторые педагоги позволяют себе просто начитывать материал или давать задания в Viber. Но надеемся, что до конца месяца проблему удастся решить", – говорит Дротянко.

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По словам мамы четвероклассника и заместителя директора лицея № 3 Ивано-Франковского городского совета Натальи Панькив, пока полиция проверяет учебное заведение, все ученики с педагогами идут домой. Она уверяет, что это проще, чем родителям приезжать с другого конца города и забирать детей из школы.

Директор этого же учебного заведения Наталья Микула делится, что за это время образовательные работники завели журнал учета поступлений сообщений о минировании, в который записывают дату, время и электронный адрес отправителя письма.

"Мы получили сообщение в 11:26 в спаме. Записываем электронную почту и должностное лицо – секретаря или машинистку, которая его получила, время передачи информации. Тогда сообщаем на линию "102" и в департамент образования. Когда приходят полицейские или кинологи, они проверяют школу", – говорит Микула.

Дети делятся, что при заминировании раздается особый школьный звонок, поэтому они волнуются. Однако после таких сообщений приходят родители и забирают их.

По словам руководителя сектора коммуникации полиции в области Андрея Яцкива, в 2023 году речь шла о "заминировании" вузов города, однако последние два месяца это касается преимущественно лицеев. Кто присылает сообщения о заминировании, сейчас продолжают выяснять правоохранительные органы. В частности, по всем фактам проводятся досудебные расследования по статьям Уголовного Кодекса Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школы все школы Луцка перевели на дистанционное обучение из-за угрозы новых "заминирований".

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