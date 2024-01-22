Все школы Луцка перевели на дистанционное обучение из-за угрозы новых ''заминирований''

Волна анонимных сообщений о "заминировании" школ Луцка заставила администрацию города перевести учебные заведения на дистанционное обучение. Работать онлайн школьники и учителя будут в течение трех дней – с 22 по 24 января.

Об этом "Суспільному" рассказал начальник городского департамента образования Виталий Бондарь. По его словам, родителей и учеников оповещают об этом в школьных чатах.

"Только что завершилось совещание с руководителями учебных заведений, все как один приняли такое решение, чтобы ситуация с безопасностью была на должном уровне сейчас. В первую очередь это связано с постоянными сообщениями о "заминировании", — сказал Бондарь.

Как стало известно, анонимные сообщения о "заминировании" школ в городе поступали с 15 января. Письма получали по электронным адресам полиция, служба безопасности Украины и городской совет Луцка. Отмечено, что тексты были написаны на русском языке.

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В четверг взрывотехники проверили пять учебных заведений, однако ни одно из сообщений не подтвердилось. На следующий день 11 школ отменили обучение в первую смену.

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