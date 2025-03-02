Каждый час перед экраном ухудшает зрение детей: новое исследование

Всего один час экранного времени каждый день может повысить у ребенка риск миопии или близорукости. Дети, которые проводят всего 60 минут в день за своим планшетом или смартфоном, вскоре могут носить очки.

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Ученые проанализировали данные 45 исследований, в которых рассматривалась связь между временем, проведенным за экраном, и близорукостью у более чем 335 тысяч участников от малышей до молодых люде, передает издание Health Day.

Согласно результатам, каждый дополнительный час ежедневного цифрового экранного времени был связан с 21% более высокой вероятностью близорукости. Исследователи говорят, что риск значительно увеличивался от 1 до 4 часов экранного времени, а затем рос более постепенно.

В то же время отмечается, что потенциальный порог безопасности для зрения может быть проведение за экранами менее часа в день.

"Исследователи говорят, что произошел всплеск этого состояния, вызванный в основном увеличением активности, требующей близорукости, например, использованием компьютера или игрового гаджета, и уменьшением активности на открытом воздухе", – пишет издание.

Согласно результатам, каждый дополнительный час ежедневного цифрового экранного времени был связан с 21% более высокой вероятностью близорукости.

Как сообщал OBOZ.UA, психолог Джонатан Хайдт утверждает, что дети стали меньше взаимодействовать со сверстниками, и все больше времени уделяют гаджетам. Этот переход от "игрового детства" к "телефонному" вызвал культурный сдвиг и увеличение проблем у школьников с психическим здоровьем.

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