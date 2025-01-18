Никаких смартфонов до 14 лет и соцсетей – до 16. Ученые назвали четыре золотых правила, которые должны соблюдать родители в цифровую эпоху

Современное поколение детей проводит все меньше времени на улице, взаимодействуя со сверстниками, и все больше времени уделяют гаджетам. Этот переход от "игрового детства" к "телефонному" вызвал культурный сдвиг и увеличение проблем у школьников с психическим здоровьем, а также другие негативные последствия для способности детей учиться и общаться.

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Об этом пишет психолог Джонатан Хайдт в своем бестселлере 2024 года "Тревожное поколение", передает CNBC. Эту книгу назвал обязательной к прочтению американский миллиардер Билл Гейтс.

Он задался вопросом, какие бы привычки и навыки он развивал для того, чтобы добиться такого же успеха, если бы вырос в мире смартфонов и социальных сетей.

Ведущий исследователь Haidt и научный сотрудник Школы бизнеса имени Стерна при Нью-Йоркском университете Зак Рауш говорит, что согласно исследованию Pew Research Center 2024 года, около 95% подростков США сегодня имеют регулярный доступ к смартфону, по сравнению с 23% в 2011 году, и большинство из них активны в социальных сетях.

В результате все больше детей проводят часы в помещении, листая ленту соцсетей и оставляя гораздо меньше времени для свободных игр и общения вне дома.

Рауш и Хайдт озвучили четыре золотых правила, которые родители должны соблюдать в цифровую эпоху:

Никаких смартфонов для детей до старшей школы или 14 лет

Они советуют родителям предлагать детям иметь только простые раскладные телефоны для текстовых сообщений и звонков, начиная со средней школы.

Никаких социальных сетей до 16 лет

Регулярное использование социальных сетей молодыми людьми может повлиять на развитие мозга и увеличить риски для психического здоровья.

"Неограниченный доступ к социальным сетях, вероятно, следует отложить на как можно более долгий срок – по крайней мере до 16 лет", — сказал доктор Митч Принштейн, клинический психолог, работающий главным научным сотрудником Американской психологической ассоциации.

Запретить смартфоны в школах

Школьный день должен быть сосредоточен на обучении и концентрации внимания, говорит Рауш. Это возможно только в том случае, если в школах устранят отвлекающие факторы, связанные с тем, что ученики "залипают" в своих гаджетах. Даже несколько часов без смартфона в день способствовало бы концентрации и личному общению между школьниками.

Больше свободной игры и независимости для детей всех возрастов

"Перерывы имеют решающее значение для развития детей. Давайте продлим перерывы и предоставим больше независимости в это время", – говорит Руш.

Родители могут поощрять детей изучать занятия без телефона, которые развивают их независимость, сказал эксперт. Это может показаться пугающим, но подталкивание может быть эффективным, учитывая, что 38% подростков сообщили исследовательскому центру Pew, что, по их мнению, они проводят слишком много времени в своих телефонах.

Как сообщал OBOZ.UA, учитель истории Андрей Стецюк считает, что гаджеты должны не заменять учебный процесс, а помогать. Ведь дети из-за планшетов теряют навыки писать, подчеркивать или рисовать таблички и забывают, как делать элементарные вещи.

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