Каждый четвертый – в возрасте 55 лет. Стало известно об острой проблеме внешкольного образования в Украине

Министерство образования и науки Украины отметило проблему – необходимость "омоложения" работников внешкольного образования. Как отмечает образовательное ведомство, каждый четвертый педагог старше 55 лет.

Об этом стало известно после заседания Всеукраинского круглого стола "Подготовка педагогов внешкольного образования в условиях военного положения: Поступление 2024 года", выводы которого опубликованы на официальном сайте МОН. Там отмечено, что отсутствие государственной поддержки и широкий конкурс при поступлении негативно влияет на мотивацию абитуриентов выбирать эту педагогическую специальность.

"В области внешкольного образования существует острая потребность в наполнении и "омоложении" кадров. В начале 2023 года в заведениях внешкольного образования работали более 18 тысяч работников, более 2,5 тысячи из них – в возрасте до 30 лет, более 5 тысяч – в возрасте после 55 лет. В то время незаполненных вакансий в сфере было более тысячи", – говорится в сообщении.

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МОН отмечает, что в условиях военного положения роль внешкольного образования имеет особое значение, а кадровое обеспечение учреждений внешкольного образования является приоритетным и остро нуждается в государственной поддержке. Участники заседания круглого стола обратили внимание на необходимость внесения изменений в постановление Кабинета министров, расширив пункт о внешкольном образовании.

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