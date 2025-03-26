Каждый десятый отец с низкими доходами признался, что его ребенка травили в школе из-за бедности

В Великобритании 10% родителей, которые принимали участие в новом исследовании, заявили, что их дети подвергались издевательствам из-за финансового положения семьи. Около четверти опрошенных сказали, что вынуждены влезать в долги, чтобы покрыть школьные расходы своих детей.

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Об этом пишет Mirror. В опросе, проведенном на запрос организации Parentkind взяли участие 2000 родителей детей среднего возраста с низким уровнем дохода. Каждый десятый опрошенный отметил, что дети подвергались насмешкам из-за финансового положения.

Исследование также показало, что родители тратят в среднем 2000 фунтов стерлингов (около 11 тысяч гривен) в год на школьные расходы. 23% сообщили, что влезают в долги, чтобы оплатить транспорт и школьные поездки.

Один из восьми родителей, живущих в бедности, получал продуктовые наборы от школы своих детей. Еще 8% заявили, что их дети ходили в школу в грязной одежде, потому что не могли позволить себе стирать школьную форму.

Parentkind назвал результаты своего опроса "шокирующими" в плане демонстрации расходов на обучение для семей. Организация отправила этот отчет министру образования Бриджит Филлипсон и министру труда и пенсий Лиз Кендалл.

Там также считают, что необходимо установить цель по сокращению расходов на обучение для самых бедных родителей.

"Этот опрос шокирует и показывает, что школа не бесплатна. Родители, живущие в бедности, тратят огромные суммы из тех небольших денег, которые у них есть, на то, чтобы отправить своих детей в школу. Это не может быть правильным. Нам нужно, чтобы правительство срочно начало говорить о планах по борьбе с детской бедностью, чтобы мы могли поддержать этих родителей", – сказал генеральный директор Parentkind Джейсон Элсом.

Представительница Департамента образования Великобритании заявила, что правительство страны уже предприняло действия для борьбы с детской бедностью.

"Первые 750 школ начнут предлагать бесплатные клубы завтраков с апреля, на что выделено более 30 миллионов фунтов стерлингов, и мы ограничиваем количество фирменных предметов школьной формы, чтобы снизить расходы для родителей. В более широком смысле мы увеличили финансирование школьных премий до более чем 2,9 миллиарда фунтов стерлингов на 24-25 финансовый год, а Целевая группа по борьбе с детской бедностью работает над реализацией амбициозной стратегии по решению проблем, с которыми сталкиваются люди, живущие в бедности", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, исследование показало, что подростки, навсегда исключенные из школы, в два раза чаще совершают серьезное насилие. Их сравнивали з одногодками, которые были отстранены от занятий на некоторое время, но не были исключены.

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