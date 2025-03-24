Подростки, исключенные из школы, вдвое чаще совершают серьезное насилие: результаты исследования

В Британии провели исследование, которое показало, что подростки, навсегда исключенные из школы, в два раза чаще совершают серьезное насилие. Их сравнивали з одногодками, которые были отстранены от занятий на некоторое время, но не были исключены.

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Исследование провели ученые из Университета Халла и Бристольского университета, передает The Guardian со ссылкой на Подразделение по сокращению насилия в Лондоне (VRU). Отмечается, что авторы работы отслеживали более 20 тысяч молодых людей, исключенных из средней школы, используя их образовательные и полицейские записи.

В VRU говорят, что это исследование является первым прямым доказательством "четкой связи между исключением детей из школы и участием в насилии".

"Это придаст новый вес призывам благотворительных организаций для молодежи, юристов и других экспертов к школам обуздать стремительно растущее число исключений", – пишут в статье.

Данные британского правительства, опубликованные в ноябре 2024 года, показали, что в осеннем семестре 2023-24 учебного года из школ исключили 4200 подростков. Это на треть больше, чем в том же семестре годом ранее.

Так, в рамках исследования отслеживали более 20 тысяч исключенных из школы подростков. Их сопоставили со второй группой из 20 тысяч подростков, которых отстраняли от занятий столько же раз, но никогда не исключали.

"В исключенной группе было совершено 990 серьезных насильственных преступлений и 20 убийств в течение 12 месяцев после исключения по сравнению с 500 серьезными насильственными преступлениями и менее 10 убийствами в группе, которая избежала исключения", – пишет The Guardian.

Либ Пек, директор VRU, сказала: "Впервые это новое исследование подтверждает то, что мы давно знали: существует четкая связь между исключением детей из школы и вовлеченностью в насилие".

Она добавила, что больше всего ее поразило то, что результаты не показали, что молодые люди вовлекаются в насилие несколько лет спустя, а фактически сразу после исключения.

Соавтор исследования профессор криминологии Иэн Бреннан со своей стороны сказал: "Если вы исключены и больше не находитесь в хорошо контролируемом образовании, с кем вы проводите время в течение дня? Возможности для эксплуатации увеличиваются, и то, как вы себя видите, также, вероятно, изменится".

Как сообщал OBOZ.UA, в Англии в 2024 году рекордные 170 тысяч детей пропустили не менее половины занятий в школе. Повлиять на ситуацию с прогулами школьниками уроков не смогло даже увеличение штрафов для родителей до 80 фунтов (4300 грн).

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