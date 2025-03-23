Штрафы для родителей не помогли: в Англии рекордное количество учеников пропустило не менее половины занятий за год

В Департаменте образования Англии подсчитали, что на протяжении 2024 года рекордные 170 тысяч детей пропустили не менее половины занятий в школе. Повлиять на ситуацию с прогулами школьниками уроков не смогло даже увеличение штрафов для родителей до 80 фунтов (4300 грн).

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Об этом пишет The Guardian. Отмечается, что на протяжении года 2,3% учеников отсутствовали на не менее 50% занятий по сравнению с 2% в прошлом учебном года.

"В целом, 171 269 учеников были классифицированы как "серьезно отсутствующие" в прошлом учебном году, по сравнению со 150 256 в 2022-23 учебном году, показали данные Министерства образования. Это самое большое число с 2006-2007 учебного года. В 2018-19 учебном году, последнем учебном году перед пандемией COVID-19, 60 247 учеников были классифицированы как серьезно отсутствующие", – говорится в статье.

В то же время уровень несанкционированного отсутствия вырос с 2,4% в 2022-23 учебном году до 2,5% в 2023-24 учебном году. В 2018-19 учебном году этот показатель составил всего 1,4%.

"Мы должны признать, что школы не могут решить эту проблему самостоятельно, и должны изложить четкие ожидания и планы для родителей, правительства, школ и других учреждений по совместной работе. Нужно гарантировать, что дети получат необходимую поддержку, чтобы они могли посещать школу на регулярной основе", – сказал генеральный секретарь Ассоциации руководителей школ и колледжей (ASCL) Пепе Ди'Иазио.

На прошлой неделе министр образования Бриджит Филлипсон призвала руководителей школ и колледжей "быстро наверстать упущенное", чтобы улучшить посещаемость учеников, и заявила, что некоторые школы "не добиваются достаточного прогресса" в плане пропусков занятий.

Генсекретарь профсоюза руководителей школ NAHT Пол Уайтман считает, что увеличение давления на школы без предоставления им дополнительных ресурсов для решения этой проблемы бесполезно.

По его мнению, единственный способ добиться реального прогресса – это рассмотреть причины отсутствия: от изменения отношения родителей, цен на праздничные дни до опыта детей и молодежи в области психического здоровья и бедности.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью 2024 года британские СМИ писали, что в стране сократилось количество учеников в школах, которые прогуливают уроки без уважительной причины. Влияние на этот процесс оказало увеличение штрафов для родителей – раньше это было 60 фунтов (3200 грн), а теперь – 80 (4300 грн).

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