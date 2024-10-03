В Великобритании нашли способ заставить учеников не прогуливать школу: наказание 'повесят' на родителей

В Великобритании сократилось количество учеников в школах, которые прогуливают уроки без уважительной причины. Влияние на этот процесс оказало увеличение штрафов для родителей - раньше это было 60 фунтов (3200 грн), а теперь – 80 (4300 грн).

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Об этом пишет издание Mirror. Как отмечается, эффект оказался положительным. Количество учеников, не посещающих школу без разрешения в начале учебного года, немного снизилось по сравнению с прошлым годом.

Данные Департамента образования (DfE) показывают, что уровень несанкционированного отсутствия во всех школах страны составил 2,0% за рабочую неделю с 9 по 13 сентября, по сравнению с 2,1% в 2023 году.

Это происходит из-за того, что родителям грозят более высокие штрафы, если они забирают своих детей с занятий без разрешения в этом учебном году в рамках правительственной кампании по повышению посещаемости после пандемии COVID-19. Штрафы за отсутствие в школе увеличились с 60 до 80 фунтов стерлингов, и родитель, который получает второй штраф за того же ребенка в течение трехлетнего периода, автоматически получит штраф в размере 160 фунтов стерлингов (8600 грн).

DfE заявило, что рассматривают и другие, более суровые наказание – если родитель превысит два штрафа на ребенка в течение трехлетнего периода, его ждет судебное преследование и штраф до 2500 фунтов стерлингов (135 тысяч грн).

В последнюю неделю летнего семестра уровень несанкционированного отсутствия составил 5,0%, что ниже, чем в конце учебного года 2023 года, когда этот показатель составлял 5,6%.

Как пишут журналисты, введение более высоких штрафов, объявленное бывшим консервативным правительством в феврале, произошло после того, как в 2022–2023 годах родителям в Англии было выдано около 400 тысяч штрафных уведомлений за несанкционированное отсутствие.

По данным DfE, опубликованным в декабре, почти девять из десяти штрафов (89,3%) были связанны с тем, что родители разрешали детям прогулять несколько дней в школе перед отпуском для того, чтобы забронировать более дешевые билеты.

Согласно новым национальным правилам, все школы обязаны рассмотреть возможность штрафа, если ребенок пропустил пять дней по неуважительным причинам.

Ранее OBOZ.UA писал, какой день недели школьники прогуливают чаще всего.

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